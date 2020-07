Después de un retraso de una semana, la Liga MX al fina dio a conocer el calendario del Apertura 2020, que en realidad se llamará “Guard1anes 2020”, el cual incluye partidos en jueves y lunes.

El hecho de tener más partidos entre semana se debe a que el formato está planeado para hacer un torneo lo más televisivo posible, de modo que el objetivo es que no se empalmen los partidos.

De esta manera, el torneo no arrancará el viernes 24 de julio, como se había pensado originalmente, sino el jueves 23 y la jornada se extenderá al lunes 27.

El calendario fue anunciado por el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, mediante un mensaje que intentó ser emotivo para reconocer el trabajo del personal de salud que le hace frente a la pandemia del coronavirus.

¡La espera ha terminado! 😀 Es momento del Lanzamiento del Calendario 2020 de la #LigaBBVAMX ⚽🗓 https://t.co/dd9szhUZQV — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 12, 2020

La primera jornada queda de esta manera

Jueves 23

San Luis vs Juárez

Viernes 24

Necaxa vs Tigres

Mazatlán vs Puebla

Sábado 25

Chivas vs León

Tijuana vs Atlas

Cruz Azul vs Santos

Domingo 26

Pumas vs Querétaro

Monterrey vs Toluca

Lunes 27

Pachuca vs América

¿Cuándo es el clásico?

La fecha del clásico nacional, el cual no se jugó en la temporada pasada, tras la cancelación del torneo después de la décima jornada, quedó programa para la jornada 11, el 19 de septiembre, en el Estadio Azteca.

Cabe recordar que para este torneo clasificarán de forma directa a Cuartos de Final los primeros cuatro de la tabla general, mientras que del quinto al duodécimo peldaño jugarán una fase de repechaje a un solo partido.

Otros clásicos

Jornada 12

Monterey vs Tigres

Cruz Azul vs América

Jornada 13

América vs Pumas

Jornada 14

Chivas vs Atlas