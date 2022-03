Calendario listo: Así se jugará la pretemporada de la MLB en 2022

Estamos cada vez más cerca del regreso del beisbol de Grandes Ligas, pues luego de un paro laboral de 99 hubo acuerdo para que se juegue la temporada 2022. La MLB y la Asociación de Jugadores negociaron sin éxito durante semanas, pero ahora todo va por mejor camino e incluso tendremos varias semanas de pretemporada para conocer la actualidad de los equipos.

La legión mexicana ya reporta con sus equipos; Julio Urías y Víctor González volvieron con los Dodgers, mientras Luis Urías con los Brewers. Aun así, hay varios elementos en la agencia libre como Sergio Romo y Óliver Pérez.

¿Cuántos juegos habrá y cuándo comienza la pretemporada de la MLB?

Tras la cancelación del Spring Training y el acuerdo de la MLB con la Asociación de Jugadores, también se anunció la actualización del calendario de pretemporada. Aquellos que forman parte de la Liga del Cactus van a jugar al menos 17 partidos en 21 días y los de la Liga de la Toronja calendarizaron por región.

El jueves 17 de marzo representará el primer día de pretemporada de MLB, con el juego entre Twins y Red Sox a las 11:05 horas del centro de México. Conforme avance el día, también veremos a los White Sox vs Cubs y a los Diamondbacks contra los Rockies.

El viernes 18 llega cargado de actividad con algunos enfrentamientos interesantes. Rays vs Red Sox, Yankees vs Pirates y Brewers vs Dodgers; en total habrá 14 juegos. Y la situación será similar el sábado 19 con la misma cantidad de duelos pero cambios en los mismos; por ejemplo, Nueva York enfrentará a los Baltimores Orioles y llama la atención el Braves vs Rays.

El último día de pretemporada para la MLB será el miércoles 6 de abril con dos juegos: Phillies vs Rays y Orioles vs Tigers. Esto dará pie al Opening Day del jueves 7, que iniciará con un interesante enfrentamiento entre Red Sox y Yankees en el Bronx.

En un principio, el Spring Training estaba programado para arrancar el 26 de febrero; sin embargo, habrá menos tiempo para ajustar detalles de cara a la campaña regular. Por acá te dejamos el calendario completo de la pretemporada de MLB, en el que incluso puedes encontrar links para comprar boletos.