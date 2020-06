Reportan que Cam Newton firmó con los New England Patriots

Los New England Patriots ya habrían elegido al heredero de Tom Brady, quien dejó a la franquicia para jugar con Tampa Bay. El hombre elegido para iniciar una nueva era es Cam Newton, quien hasta el año pasado era el quarterback de los Carolina Panthers y quien fue MVP en 2015.

De acuerdo con ESPN, los Patriots y Newton habrían llegado a un acuerdo, de modo que el jugador ya tendría firmado el contrato que lo ligará con los New England.

Former NFL MVP Cam Newton has reached agreement on a one-year, incentive-laden deal with the New England Patriots, league sources tell @mortreport and me.

Newton now will step into the mix to try to help replace former Patriots’ QB Tom Brady.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 28, 2020