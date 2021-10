Espectacular y tecnológico: Así es el cambio de césped en el estadio del Tottenham para alojar la NFL

De otro planeta: La semana 5 de la NFL trae consigo un duelo especial entre Jets y Falcons, pues se llevará a cabo en tierras inglesas, concretamente en el estadio del Tottenham. La internacionalización es parte importante de cada temporada y los esfuerzos por llevar el emparrillado a todo el mundo son impresionantes.

Independientemente del ambiente o de las ganancias que representa salir de Estados Unidos, la labor de la liga se merece un gran reconocimiento. Y es que en México estamos acostumbrados a que el futbol americano se juegue en el Estadio Azteca, con el mismo césped del futbol y con serios daños en las semanas posteriores.

Sin embargo, un video publicado en las redes sociales de la NFL demostró que esto no ocurre en todas las sedes y que la casa del Tottenham está en otro nivel. Los cambios en el terreno de juego echan mano de mucha tecnología y el resultado es espectacular.

Inaugurado el 3 de abril de 2019, el Tottenham Hotspur Stadium cuenta con un capo retráctil, ideal para albergar eventos como los partidos de la NFL. Esto lo convierte en un inmueble de usos múltiples, pero también en uno de los estadios más modernos de todo el mundo.

La innovación tecnológica aplicada en la cancha permite que sea mucho más rápido cambiar un césped y otro. El video publicado por la NFL muestra todo este proceso, incluso con los momentos en los que se pintan los escudos y las líneas de las yardas.

Por si fuera poco, podemos apreciar cómo se retiran ciertas secciones de las gradas para ajustar sus funciones y que el evento sea lo más exitoso posible.

What a wonderful setting for 🏈@NYJets vs @AtlantaFalcons 🇬🇧@SpursStadium 🏟️ pic.twitter.com/6xcfQL6r0g

— NFL UK (@NFLUK) October 9, 2021