Estos son los cambios que planea la FIFA por el coronavirus

El coronavirus ha transformado por completo al futbol y por eso la FIFA planea más cambios para no generar un caos cuando pase la pandemia.

Las ligas de futbol, que fueron suspendidas, no tienen fecha de regreso. En la Serie A de Italia, hay equipos como el Brescia que están dispuestos a descender con tal de ya no jugar. En Bélgica están por anunciar que la temporada ya acabó y declarar el Brugge como campeón. Mientras que la Premier League anunció recientemente que no se reanudará en mayo.

Ante tal incertidumbre y con la intención de que la mayorías de los torneos se terminen, la FIFA planea por lo menos hacer cinco cambios para evitar que todo se descontrole.

Cambios en los contratos laborales:

Este es el principal cambio que la FIFA se plantea porque hay varios jugadores que terminan contrato el 30 de junio y ante el retraso de la temporada, el año futbolístico terminaría después de esa fecha.

Es por eso que esperan lograr un acuerdo entre clubes y futbolistas de forma voluntaria para que firmen una prórroga, evitando un caos.

Ninguna decisión unilateral:

A diferencia de años anteriores en los que el club o el jugador podían decidir por su cuenta si cortaban a un futbolista o un equipo quería darle las gracias a alguno de ellos, ahora la FIFA busca que esas decisiones se tomen mediante un acuerdo.

La FIFA no quiere una decisión unilateral por ninguna de las partes, pensando en el poco tiempo que tendrían para arreglarse con algún otro club.

Mercados de invierno y verano:

Buscando proteger a los jugadores ante una temporada totalmente atípica, la FIFA buscará cambiar las fechas de los mercados de fichajes de verano e invierno.

La intención es que el cierre de cada mercado sea cuando ya algunas jornadas de los diferentes torneos alrededor del mundo hayan empezado. Incluso se habló de la posibilidad de un solo mercado que dure de julio del 2020 a enero del 2021.

Reducciones salariales:

Este cambio ya se puso en marcha en casi todo el mundo. La intención de la FIFA es que lo hagan todas las ligas y no sólo en Europa, para que el impacto económico por el parón de las temporadas sea más grande de lo que se espera.

En México casi la mitad de los clubes ya lo hicieron, mientras que en Europa algunos equipos como el Barcelona redujeron su sueldo en un 70%. Eso sí, la FIFA no piensa en estipular porcentajes para ninguno.

Fondo de ayuda mundial:

El impacto económico será grande y por eso, la FIFA no descarta en darle un fondo de ayuda mundial para ligas, clubes y federaciones.

El fondo será aproximadamente de 4 millones de euros y saldrá de las reservas financieras del máximo organismo del futbol a nivel mundial.