Se acabó la temporada 2023 de la Fórmula 1 y todavía falta un ratito para la 2024; además, perdón si alguna de nuestras lágrimas se cuela entre estas palabras, pero es que de verdad extrañaremos a Chequito bebé.

Y la tristeza pega mucho más duro cuando nos damos cuenta, de que volveremos a disfrutar de una carrera de Fórmula 1 hasta el 2 de marzo de 2024, y acá dejamos el calendario.

Pero bueno, hay que ver el lado positivo de la situación y sí, no tendremos carreras, aunque eso no significa que no tendremos temas de Fórmula 1 porque se vienen fichajes y noticias importantes sobre el reglamento.

Los cambios que se vienen para la temporada 2024 de Fórmula 1

Primero tenemos que hablar de la carrera sprint, se va o no se va, se reforma o cómo va a estar la cosa. Para responder a esa pregunta, acá tenemos una nota dedicada a ese tema.

Los neumáticos también es un tema que cambiará

En la campaña 2023 se intentó tener sólo 11 juegos de llantas para los monoplazas, pero la neta es que esto no gustó nadita, ya que no hay mucha continuidad en la actividad.

Así que, para la temporada 2024 de Fórmula 1 volverán los 13 juegos de neumáticos. Algo que se celebra en nombre del espectáculo.

Pilotos más frescos

El Gran Premio de Qatar dejó una dura lección para la Fórmula 1 y es que, el calor afectó de más a los pilotos. Algunos tuvieron que abandonar la carrera o fueron atendidos después del circuito.

Por lo que, para la temporada 2024 de Fórmula 1 vienen cambios en este aspecto y un nuevo conducto de refrigeración para los pilotos fue aprobado para las carreras de la próxima campaña.

Nada de 2026, sino hasta 2025

Son muchos los cambios que vienen para los siguientes años y cuando se está corriendo una temporada, ya están planeando todo para la siguiente y así es en la Fórmula 1.

Peeeeeeeeeeeero, habrá unos cuantos cambios para la temporada 2024 no se podrán fabricar piezas físicas para monoplazas de 2026, todo se deberá de comenzar a trabajar en 2025.

Entrando a la temporada 2024, sí se podrá permitir cambios de piezas metálicas en el suelo del auto, esto ayudará a que los pilotos tengan mayores condiciones de seguridad.

En cuanto a los dineros, habrá ciertas diferencias en el límite de finanzas para las escuderías, aunque no se mencionaron cuáles son o sin para mayor dinero o menor dinero.

