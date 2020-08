Los ocho invitados ya están definidos. Una etapa emocionante está por iniciar con los Cuartos de Final de la Champions League. Los últimos invitados fueron Barcelona y Bayern Múnich, que superaron al Napoli y al Chelsea.

Los Cuartos de Final de la Champions League iniciarán el miércoles 12 de agosto con el Atalanta vs PSG. Seguirán el jueves 13 con el Leipzig vs Atlético de Madrid y el viernes 14 con el Barcelona vs Bayern Múnich. El último partido será entre Manchester City y Olympique Lyon el sábado 15. Acá te dejamos los detalles.

Ya no está el actual campeón, que es el Liverpool. Tampoco está el máximo ganador, que es el Real Madrid. Ni algunos ‘viejos conocidos’ de la Champions League, como José Mourinho. Sin embargo, acá te vamos a contar lo que tienes que saber de los últimos ocho equipos que sobreviven en el torneo.

Lo que tienes que saber de los 8 invitados a Cuartos de Final

Atalanta (Debutante): El equipo de Gian Piero Gasperini nunca se había instalado en una fase eliminatoria y nunca se había metido entre los ocho mejores. Para ser más claros, es la primera participación de los italianos en Champions League, en toda la historia.

PSG (Nunca ha sido campeón): Los parisinos están en Cuartos de Final de la Champions League por quinta vez en los últimos ocho años. Sin embargo, a las semifinales no llegan desde la temporada 1994-1995, cuando el torneo ni siquiera se llamaba así. No contarán con Kylian Mbappé.

Leipzig (Debutante): El equipo alemán participó por segunda ocasión en su historia, dentro de la Champions League. Sin embargo, esta es la primera vez que llega a meterse a Cuartos de Final. El problema es que no contarán con Timo Werner, su goleador, quien fichó por el Chelsea.

Atlético de Madrid (Nunca ha sido campeón): El equipo de Diego Simeone es el más experimentado, por las últimas ediciones, que se ubica en los Cuartos de Final de la Champions League. Ha llegado a dos finales de los últimos siete torneos y se metió entre los mejores ocho, dejando eliminado al Liverpool en Anfield.

Manchester City (Nunca ha sido campeón): El equipo de Pep Guardiola está una vez más en Cuartos de Final de la Champions League. Con el técnico español lo han logrado tres veces de forma consecutiva, pero nunca se han metido entre los mejores cuatro. La última vez (y única) que han llegado a semifinales, fue en la campaña 2015-2016, bajo el mando de Manuel Pellegrini.

Olympique Lyon (Nunca ha sido campeón): El equipo de Rudy García rompió las quinielas y dejó atrás a la Juventus. Se metió a los Cuartos de Final de la Champions League por primera vez desde la temporada 2009-2010, mismo año en donde llegó hasta semifinales.

Barcelona: El Barcelona es uno de los dos campeones que se ubica en los Cuartos de Final de la Champions League. Evitaron el fracaso ante el Napoli y una vez más se metieron entre los mejores ocho de Europa. De los últimos cuatro años, sólo una vez ha avanzado a semifinales.

Bayern Múnich: El equipo de Hansi Flick es el otro campeón de los ubicados en Cuartos de Final y el que más goles ha metido en los ocho partidos que ha disputado de la Champions League, con 31. No han perdido ni un solo encuentro de los que ha jugado en el torneo.