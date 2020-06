Campestrini pide chamba en Pumas, tras quedar como agente libre

Como Pumas anda en busca de un portero que le pueda competir el puesto de titular a Alfredo Saldívar, el argentino Cristian Campestrini levantó la mano y pidió una oportunidad en el club capitalino, al que llegaría gratis, pues es agente libre tras finalizar su contrato con Celaya en el extinto Ascenso MX.

Campestrini cuenta con amplia experiencia en el futbol mexicano, pues ha jugado tanto para Puebla, Dorados y Celaya, y desea volver a Primera División, por lo que no dudó en postularse como candidato al arco auriazul.

“A cualquier jugador que le corre sangre por las venas le ilusiona llegar a un club tan grande como Pumas. Se manejan muchos nombres (para reforzar a Pumas) pero uno siempre está a la expectativa. Quedé libre el pasado 30 de mayo con Celaya. Uno tiene la ilusión de volver a la máxima categoría”, comentó de acuerdo con Marca.

Para el arco de Pumas han sonado nombres como los de Franco Armani, Raúl Gudiño, Sebastián Sosa, entre otros, para competirle al ‘Pollo’, quien durante el Clausura 2020 tuvo errores puntuales que le costaron puntos a su equipo, ante Monarcas Morelia, América y por ahí se le responsabiliza otro contra León.

Y si ese es el requisito para llegar a Pumas, Campestrini cuenta con el antecedente de un osote contra Chivas, el cual le costó su permanencia con La Franja. Pero fuera de broma, el argentino podría ser una opción viable para Pumas por ser agente libre, aunque ocuparía una plaza de extranjero.

“A mí no se me van a caer los anillos por manifestar mis ganas de regresar a un equipo de primera. Atajé mucho tiempo en Puebla y todos los mercados cuando se terminaban mis contratos siempre golpee puertas con los dirigentes para decirles que me gustaría regresar, que vieran que estoy en buen momento, me gusta que ellos mismos saquen conclusiones de cómo está Campestrini”, comentó.