Lo que necesitas saber: Canadá jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Qatar el 18 de junio en Vancouver a las 16:00 hrs, tiempo de México.

Después de su gris ceremonia de inauguración, Canadá, otro de los anfitriones del Mundial 2026, rescató el empate 1-1 ante Bosnia-Herzogovina gracias a un gol de Cyle Larin en los últimos minutos del partido.

El primer gol del partido lo marcó Jovo Lukić al minuto 21, y por un momento parecía que sería suficiente para que los bosnios se llevaran la victoria, pero no pudieron evitar el empate; su victoria tendrá que esperar un poco más.

Aunque Canadá se salvó de la derrota, con este resultado, están obligados a ganar su siguiente partido contra Qatar, si es que no quieren arriesgar su pase a la siguiente ronda. Mismo caso de Bosnia contra Suiza.

Fotografía @CANMNT_Official vía X

Siguiente partido de Canadá y Bosnia

Canadá jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Qatar el 18 de junio en Vancouver a las 16:00 hrs, tiempo de México. Mientras tanto Bosnia y Herzegovina se enfrentará contra Suiza ese mismo día, pero a las 13:00 hrs, para que no se los pierdan.

Regaron el campo durante el partido entre Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Una de las cosas que llamó la atención durante el partido entre Canadá vs Bosnia y Herzegovina, fue que durante la pausa de hidratación, encendieron los aspersores para regar el césped, sí, en pleno partido.

Y no sabemos si la FIFA dio una autorización previa, pero solo está permitido regar el césped antes o al final del partido, incluso en el medio tiempo, pero no durante.

¿Por qué? Bueno, sabemos que con el césped mojado el balón bota menos, rueda más rápido de lo normal y es más complicado de manejar para los jugadores, por lo que afecta un poco el desarrollo del juego. Ya veremos que dice la FIFA de esto.