La Semana 7 de la NFL iniciará este jueves 22 de octubre, más allá del coronavirus y con un duelo divisional que promete ser explosivo. Acá te vamos a decir cuáles son los partidos que no te puedes perder por nada.

Eagles y Giants darán la patada inicial de la Semana 7 de la NFL en el Lincoln Financial Field. Los de New York llegan tras sumar su primera victoria, mientras que los de Philadelphia están inmersos en una racha de derrotas, aunque han sido ante rivales de mucho mayor nivel.

Si ese duelo divisional no se te hace de por sí atractivo, entonces te vamos a decir cuáles son los partidos de la Semana 7 de la NFL que tienes que ver sí o sí. Hay que recordar que habrá cambio de horario y tendrás que estar listo un poco antes.

Los partidos imperdibles de la Semana 7 de la NFL

Tennessee Titans vs Pittsburgh Steelers: Este es el partido que la liga nos debía y aunque se pospuso debido al coronavirus, sólo lo hizo más atractivo. Dos equipos que marchan 5-0 y que han demostrado que saben marcar muchos puntos frente a frente. El domingo 25 de octubre a las 11:00 horas por Fox Sports podrás disfrutarlo.

New England Patriots vs San Francisco 49ers: Cam Newton y Jimmy Garoppolo reaparecieron en la misma fecha pero no los dos tuvieron la misma suerte. Los Patriots llegan con dos derrotas en fila mientras que los 49ers derrotaron a los Rams y llegarán motivados el domingo 25 de octubre a las 14:25 horas. Lo podrás ver en vivo por Fox Sports.

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks: Un duelo divisional del que no muchos esperaban tanto pero que podría definir el futuro de esa División. Kyler Murray y Russell Wilson frente a frente en un partido que fue movido de horario y ahora será el Sunday Night Football de la Semana 7 de la NFL, que podrás ver a las 18:20 horas por ESPN.

The following schedule changes have been made for Week 7: pic.twitter.com/arQi7dz2Em — NFL (@NFL) October 22, 2020

Los Angeles Rams vs Chicago Bears: ¿Son más reales los Rams que otras temporadas? El lunes 26 de octubre, la Semana 7 de la NFL cerrará en el costoso SoFi Stadium a las 18:15 horas y tú podrás verlo en vivo por la pantalla de ESPN.