Millones de personas alrededor del mundo están sintonizando el Mundial de Qatar 2022 y todas con las mismas expectativas, ver al menos uno gol sin importar cuál sea el partido.

Llegar al gol no es sencillo, ya sea porque los partidos son muy cerrados o porque ninguno de los dos equipos quiere arriesgar de más en una competencia tan importante.

Foto: Agencia Mexsport

Es por eso que, hacer un gol no es fácil en este futbol moderno y bien lo ejemplifica el escritor, Eduardo Galeano en su libro ‘El futbol a sol y a sombra’.

“El gol es el orgasmo del futbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo, era raro que un partido terminara sin goles: 0 a 0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los once jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos“.

Pero, para los afortunados asistentes a los estadios -y uno que otro en transmisiones de TV- durante el Mundial de Qatar 2022, el vivir un gol es una experiencia totalmente diferente porque son totalmente personalizados.

Foto: Getty Images

Todas las canciones personalizadas por selección en Qatar 2022 para los goles

¿A qué nos referimos? Pues los organizadores de Qatar 2022 decidieron que cada una de las selecciones en el Mundial tendría una canción personalizada y referente al país.

Y estas canciones sonarán cada que las selecciones hagan un gol en el Mundial de Qatar 2022. Aunque no todo está tan bien, porque son tres las selecciones que no llevan ni un gol y no han podido escuchar las canciones.

Así como hay selecciones que hicieron goleadas y la canción parecía disco rayado, pues en Qatar 2022 hay tres que no han podido celebrar un gol y son: Túnez, Uruguay y México.

Foto: Reuters

A continuación las canciones por selección:

Alemania: “When we stand together” – Nickelback

Arabia Saudita: “Al Saudia” – Rashad Al Majeb

Argentina: “Luz delito” – Wos

Australia: “Down under” – Men at Work y “On my mind” – Powderfinger

Bélgica: “Deviltime” – Mc Devil

Brasil: “Esquentado o couro” – Escola de Samba

Camerún: “Mbandjoh” – Les Mytheurs

Canadá: “30.000 feet” – Northside Beji y “Going bad” – Drake

Corea del Sur: “Idol” – BTS y “The shouts of red” – Trans Fixion

Costa Rica: “El otro gol” – Ghandi y “Ole Ole” – Los Ajenos

Croacia: “Srce vatreno” – Marko Lasic y “Svijet voli pobjednike” – Colonia

Dinamarca: “Re sepp ten” – VM Holdet

Ecuador: “Ecuador sí se puede” – Damiano

España: “Mi gran noche” – Raphael

Estados Unidos: “Feel so good” – Mase

Francia: “Song 2” – Blur

Gales: “Kerkrafft 400” – Zombie Nation y “This is Wales” – Barry Horns

Ghana: “Oofeets” – Sarkodie

Inglaterra: “Freed from desire” – Gala y “One kiss” – Dualipa

Irán: “Irán 1400” – HM

Japón: “Syori no emi wo kimi to” – Ukasuka

Marruecos: “Allez allez Marroc” – Hamid Bouchnak.

México: “Le Negra” – La hija del Mariachi

Países Bajos: “Love tonight” – Shouse y “Samba de janiero” – Belini

Polonia: “Balkanica” – Piersi y “Freed from desire” – Gala

Portugal: “A minha casinha” – Xutos y “Vamos com tudo” – David Carreira

Qatar: “Al Majmoua” – Hena Maak

Senegal: “Na” – Na

Serbia: “Breathless” – Conductorman / “Uzicko kolo” – Svetozar Gongo

Suiza: “Freed form desire” – Gala

Túnez: “Muhammed” – Adnan Dogru / “Sidi mansour” – Saber Rabei

Uruguay: “Cumbia pa la selección” – De La Planta

Aquí la pregunta del millón es: ¿Podrá la Selección Mexicana celebrar un gol en la Copa del Mundo?