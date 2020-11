¡Totalmente oficial! ‘Canelo’ Álvarez confirmó su regreso al ring en 2020

Luego de “divorciarse” de Golden Boy y DAZN, el ‘Canelo‘ Alvarez volverá al ring para pelear aún en el 2020. El boxeador mexicano confirmó la que será su primera pelea como su propio promotor, en compañía de Eddy Reynoso, su entrenador y manager.

‘Canelo’ Álvarez confirmó que el duelo será en peso supermediano ante el británico e invicto, Callum Smith. El choque entre ambos boxeadores será el próximo 19 de diciembre en una sede por confirmar. Ambos acordaron el combate hace algunos días pero apenas se hizo oficial. Los lugares tentativos son el AT&T Stadium, el Alamodome o el NRG Stadium.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.

🇺🇸 I’ll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020