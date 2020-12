¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la pelea del ‘Canelo’ Álvarez contra Callum Smith?

Entre la pandemia del coronavirus y las broncas económicas con DAZN, parecía imposible que este año viéramos sobre el ring al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero el tapatío cerrará el año con un combate frente al británico Callum Smith.

El primer aspecto a destacar entre ambos boxeadores es la diferencia de estaturas. ‘Canelo’ mide 1.75 metros, mientras que el británico mide 1.91. La diferencia de 16 centímetros obligará al mexicano a guardar mucha distancia y atacar las zonas blandas, como lo hizo con Sergey Kovalev (1.83).

🇲🇽 Un Grand Arrival distinto a los anteriores pero sintiendo el apoyo de todos ustedes desde lejos. 💪

🇺🇸 A Grand Arrival different from the previous ones, but feeling everyone’s support from afar. 💪 #CaneloSmith pic.twitter.com/oYkmZ4FlQ2

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 16, 2020