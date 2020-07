Parece que el ‘Canelo’ Álvarez siempre sí peleará en este 2020 y es que aunque ya casi todo está amarrado, hay un tema muy delicado que mantiene el combate ‘en el aire’: el dinero. El pugilista mexicano volvería al ring (después de ayudar a los niños con cáncer) en el mes de septiembre y su rival sería el británico Callum Smith pero 1 millón de dólares lo separa de pactar esta vibrante pelea y la virtual trilogía con Golovkin.

De acuerdo al portal ‘Bad Left Hook‘, se ha revelado que el equipo del ‘Canelo’ Álvarez estaría muy cerca de pactar una nueva pelea para el cierre de este 2020 (quizá en Las Vegas, Nevada) y es que como ya se dijo, Callum Smith sería el rival ideal para el mexicano de cara a un año que se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus siempre y cuando ‘le lleguen al precio’.

La mayoría de los arreglos para esta pelea ya estarían listos, lo único que falta es acordar la cifra que ganará cada boxeador, pues como se sabe de sobremanera, el ‘Canelo’ Álvarez será el mayor beneficiado de este combate… hecho que no es del total agrado de Callum Smith.

Callum Smith leads Canelo sweepstakes, Golovkin trilogy possible for 2021 https://t.co/boXP7s8bCj — Bad Left Hook (@badlefthook) July 22, 2020

¿Por qué 1 millón de dólares podría arruinar esta pelea?

De acuerdo a la fuente ya citada, se dice que para este posible combate se tiene pactada una bolsa de 30 millones de dólares, de los cuales 25 serían para el ‘Canelo’ Álvarez y los 5 restantes serían para Callum Smith.

El boxeador británico está dispuesto a pelear con el ‘Canelo’ Álvarez pero no lo hará por menos de 6 millones de dólares, por lo que si no le suben la bolsa que recibirá en dicho combate pensado para septiembre, todo se caerá y no habría función de boxeo.

De momento se dice que las negociaciones siguen su marcha y con tal de que el ‘Canelo’ Álvarez no se vaya este 2020 sin pelear ninguna vez, accederían a incrementar la bolsa de su rival pero podrían no ser los 6 millones que pide, sino 5.5 MDD.

¿Por qué sería importante que el ‘Canelo’ acceda a esta petición?

Si es que el ‘Canelo’ Álvarez pelea con Callum Smith en septiembre y consigue la victoria, que es el escenario más probable de momento, se dice que el siguiente paso para el mexicano sería la trilogía ante Gennady Golovkin, misma de la que se ha hablado por meses pero no se ha consolidado.

Ambos están ‘fuera de ritmo’ tras la pandemia y quieren amarrar una pelea previo a la posible trilogía, por lo que el ‘Canelo’ Álvarez, a quien le ha costado conseguir un rival, tendría en puerta la posibilidad de tener el anhelado combate con Golovkin. Tendremos que esperar unos días más para ver la decisión del mexicano.