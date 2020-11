Uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento quiere pelar sí o sí al menos una vez antes de que culmine el 2020. Luego de la separación oficial entre Saúl el ‘Canelo’ Álvarez y Golden Boy Promotions, el ‘Tapatío’ el libre de manejar su carrera, por lo que espera que la próxima semana amarre una pelea y es que sin importar si es en navidad o la fecha que sea, él está dispuesto a todo para hacerlo realidad.

El ‘Canelo’ Álvarez no ha podido pelear desde el pasado 2 de noviembre del 2019, fecha en que venció a Sergey Kovalev y ganó el campeonato mundial de los semipesados de la OMB. La pandemia de coronavirus arruinó todos los planes del mexicano ahora que ya no está con Golden Boy Promotions, parece que volverá al ring en diciembre.

¿Cuáles serían los planes del ‘Canelo’ Álvarez para pelear en diciembre?

De acuerdo a una entrevista que dio a ‘Azteca Deportes‘, Saúl el ‘Canelo’ Álvarez confesó que hará de todo para pelear en diciembre y es que la fecha principal sería el próximo 19 de ese mes pero sin importar si cae en Navidad u otra fecha, lo que él quiere es volver a la actividad.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién y dónde; va a ser un momento muy especial. No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, confesó el ‘Canelo’ Álvarez.

Los posibles rivales para el ‘Canelo’ Álvarez serían Caleb Plant, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata… o al menos es la lista que se maneja de momento, por lo que el ‘Tapatío’ se dijo dispuesto a pelear con quien sea pero siempre y cuando pueda brindar un buen espectáculo a los aficionados.

“Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas. Todos son buenos peleadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese ‘Canelo’ con una buena pelea de campeonato”, mencionó Saúl Álvarez.

Finalmente y para no dejar pasar la oportunidad, el ‘Canelo’ Álvarez habló de su ‘rompimiento’ con Golden Boy Promotions, donde dijo que este ‘golpe de autoridad’ puede inspirar a otros boxeadores para hacer lo mismo y ser tratados con respeto.

“Tuvimos que hacer todo este rollo de la demanda, como se tienen que hacer las cosas legales y gracias a Dios nos resultó bien. Hicimos las cosas como se deben hacer, con prudencia, pero con decisión. Queremos dejar un golpe de autoridad para que los peleadores que vienen sepan que en algún momento también debemos ponernos en una posición dura y difícil para que nos respeten y respeten nuestros derechos como peleadores“, sentenció el ‘Canelo’ Álvarez.