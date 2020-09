La disputa legal del ‘Canelo’ Álvarez contra DAZN, Golden Boy Promotions y Óscar de la Hoya continuará y es que se ha reportado que la demanda en contra de estos tres personajes continúa, por lo que se buscará llegar hasta las últimas consecuencias para que el pugilista ‘Tapatío’ obtenga al menos 280 millones de dólares.

El ‘Canelo’ Álvarez ha tenido un 2020 muy complicado y es que pese a que se especulaba que sería un año en el que buscaría refrendarse como uno de los mejores libra por libra del mundo, su actividad ha sido nula, pues por una u otra razón, al final no logran ‘amarrar’ una pelea.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, así como de Chris Mannix de ‘Sports Illustrated’, se reveló que hace unas horas el ‘Canelo’ Álvarez ratificó y rectificó su demanda en contra de DAZN, Golden Boy Promotions y Óscar de la Hoya y es que aunque la parte acusada quiso negociar con el pugilista para que todo parara ‘por la paz’, él no quiso y así lo ha demostrado.

La demanda interpuesta, que se hizo el pasado 8 de septiembre, nombraba a DAZN, Golden Boy Promotions y Óscar de la Hoya como corporaciones en vez de compañías de responsabilidad limitada, por lo que el juez le pidió al ‘Canelo’ Álvarez rectificar estos términos para poder continuar con el proceso legal; ya lo ha hecho.

Canelo Alvarez has re-filed his lawsuit against DAZN, Golden Boy Promotions and Oscar De La Hoya, per a copy of the complaint obtained by @SInow.

.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) September 30, 2020