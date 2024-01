Lo que necesitas saber: Canelo Álvarez tendrá defensa titular de su estatus de campeón indiscutido en 2024

‘Canelo’ Álvarez es un verdadero hombre de negocios y como buen empresario, sabe que tiene que preparar su negocio para tener un increíble 2024 en su asunto, que son las peleas de box… todo indicaría que ya tiene elegido su camino.

Hacer una pelea de boxeo no es cosa sencilla, no se trata solamente de plasmar las firmas en un contrato y subirse al ring a darse de trancazos como si no hubiera mañana.

Todo lleva un proceso y como buen asunto, están las negociaciones, los posibles rivales, además que todos queden bien felices en cuanto a números que ganarán, que con ‘Canelo’ Álvarez eso está asegurado porque es “la pelea del dinero” como se dice en los deportes de contacto.

Canelo Álvarez, campeón indiscutido de los súper medianos – Foto: Getty Images

‘Canelo’ Álvarez y un 2024 lleno de mucho box

Desde hace un par de año, el boxeador mexicano está peleando un par de veces a lo largo del calendario y para 2024, ya tendría todo listo a la hora de saber quiénes son sus rivales.

De acuerdo con información de Salvador Rodriguez de ESPN, ‘Canelo’ Álvarez y sus promotores ya tienen sobre la mesa los nombres que enfrentará el púgil para mayo y septiembre.

Se trata de Jermall Charlo y Terence Crawford, en ese respectivo orden. Ojo, que esto todavía no es oficial por parte del boxeador mexicano o alguno de sus posibles rivales.

Además, esta decisión de rivales mantendría a David Benavidez y Jamie Munguía fuera de la carrera del ‘Canelo’ Álvarez, que sabemos, no gusta de enfrentar a boxeadores mexicanos.

David Benavidez se quedaría con las ganas de enfrentarse a ‘Canelo’ Álvarez – Foto: Getty Images

Jermall Charlo y la venganza familiar

La última pelea de ‘Canelo’ Álvarez fue contra un Charlo, pero no hablamos de Jermall -su posible rival para mayo de 2024- sino de su hermano gemelo, el buen Jermell.

Parece que sus padres quisieron aplicar “la chida” y solo mover una vocal en su nombre para facilitar las cosas. Pero, entre que son peras o son manzanas, Jermall buscará vengar a su hermano.

La cosa es que, Jermall compitió principalmente en la categoría de los medios y ahí es donde se hizo una auténtica figura; entonces, para la pelea contra el mexicano tendría que subir de categoría.

¿Por qué tendría que subir de categoría Jermall? Sencillo, ‘Canelo’ Álvarez debe de estar constantemente defendiendo su estatus de campeón indiscutido de los súper medianos, en caso de que no lo haga, alguna de las organizaciones (CMB, AMB, OMB o FIB) podrían retirarle su cetro y perder el estatus.

Jermall Charlo, un posible rival del boxeador mexa – Foto: Getty Images

Terence Crawford y su arriesgada pelea con ‘Canelo’ Álvarez

El nombre de Terence Crawford es uno de los que está asociado a los títulos en el mundo del boxeo, porque prácticamente domina la categoría de los welter con todos los cetros en dicho peso.

Peeeeeeeeeeero, los pesos welter tienen como máximo peso el de 66.7 kilógramos, por lo que tendría que subir mucho peso para enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez.

Estamos hablando que para una pelea en los súper medianos, tendría que llegar a 76.2 kilógramos y para un boxeador acostumbrado a los welter, subir casi 10 kilos es una barbaridad.

Aunque existe la opción de que el mexicano y Terence Crawford tengan una posible pelea en un peso arreglado, que puede ser a la mitad del súper mediano; siempre y cuando, las organizaciones se lo permitan a ambos pugilistas para no defender sus cetros.

Terence Crawford, el dominador de los pesos welter – Foto: Getty Images

