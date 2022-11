Decir que todo lo que hace y no hace Cristiano Ronaldo sobre la cancha es relevante no es ninguna exageración. Sobre todo ahora que estamos viviendo su último Mundial en Qatar 2022, es imposible que las cámaras no lo sigan todo el tiempo.

La prueba es el partido contra Ghana donde debutó en la Copa del Mundo. CR7 marcó el gol que lo convierte en el primer jugador en anotar en 5 mundiales, pero por ahí hubo otro detallito que lo volvió el centro de atención.

Foto: Getty

CR7, ¿comiendo en pleno partido contra Ghana?

Resulta que una cámara captó a Cristiano Ronaldo comiendo algo en pleno partido. ¡En pleno partido! En cierto momento del encuentro donde Portugal despachó a Ghana, a CR7 se le vio masticando algo y llamó poderosamente la atención.

Foto: Captura al video de @maesteves4 (Twutter)

El tema es el lugar de donde provino el dichoso alimento. Cristiano sacó algo de sus pantaloncillos durante el juego y lo llevó a su boca. Las especulaciones sobre qué podría ser no tardaron en soltarse en redes sociales, y aquel audio de Bob Esponja diciendo “Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡¿qué es esoooooo?!” jamás tuvo tanto sentido.

¿Qué fue lo que Cristiano Ronaldo se estaba comiendo en el partido?

Pero en realidad no hay nada de ciencia ni misterio por resolver. Lo que Ronaldo llevó a su boca desde su pantaloncillo no era más que un chicle, algo que la misma Federación de Portugal confirmó luego de que se volviera viral el video, según retoma The Athletic.

Ahora bien, aunque a muchos les sorprendió ver el video, debemos aclarar que no es la primera vez que vemos a CR7 hacer algo así. Apenas hace un par de meses sucedió lo mismo en un partido del Manchester United.

Foto: Captura al video de @maesteves4 (Twutter)

Igual es algo relativamente “común” entre varios futbolistas, pero claro, no deja de ser curioso ver a Cristiano Ronaldo hacerlo en un Mundial tan visto como Qatar 2022.

Ahora sí que ya sabes de qué va todo esto, digo, por si CR7 vuelve a echarse un chicle en su siguiente partido contra Uruguay.

Foto: Getty