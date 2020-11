Ancelotti sobre la pesadilla de James Rodríguez en el Madrid: “Ya estaba desesperado”

Carlo Ancelotti rescató a uno de los jugadores que tal vez ha sido de los más castigados en el mundo del futbol actual, el colombiano James Rodríguez, quien en 2014 firmó como los merengues, pero lo que en apariencia era un sueño terminó como pesadilla, que para colmo de males, se replicó en un par de ocasiones.

James fue borrado del equipo blanco tras la llegada de Zinedine Zidane, por lo que huyó a Alemania para fichar con el Bayern Munich, con el que estuvo durante dos años, aunque después volvió al Madrid la temporada pasada, pero Zidane lo volvió a dejar fuera de sus planes.

Ancelotti se lo llevó a la Premier League, donde el colombiano ha encontrado regularidad en el Everton, con el que es figura y parte importante del esquema del timonel italiano, quien aseguró que cuando contactó a James, éste se encontraba desesperado por salir del Madrid.

“Quería encontrar un nuevo club donde jugara más frecuentemente que en el Real Madrid. Él quería un nuevo desafío y estaba desesperado por jugar. Creo que encontró el lugar correcto porque él me conoce y yo le conozco. El Everton quiere mejorar y tiene un proyecto grande, así que creo que encontró el lugar adecuado para mostrar su gran calidad”, comentó Ancelotti.

James ya hizo más que con el Madrid

En siete partidos en la Premier League (se perdió uno por lesión), James ha aportado tres goles y tres asistencias, eso es mucho que el gol y la dos asistencias que registró la temporada pasada con el Madrid.

“Es un grandísimo jugador con talento: no equivoca pases, no pierde el control, no desperdicia tiros al arco. James no juega un futbol complicado, sino que piensa en el fútbol como algo sencillo“, declaró en una entrevista con Tim Howard, para la NBC.

Balance positivo para Ancelotti en el Everton

Tanto James como Ancelotti comenzaron la temporada con cuatro victorias consecutivas, pero las últimas jornadas las cosas se han complicado, con tres derrotas al hilo. Aún así, el Everton de Ancelotti tiene un mejor rendimiento que el equipo de la temporada pasada.

Para la octava fecha, Everton suma 13 puntos y está en el séptimo peldaño de la tabla general y está a cinco del líder general, que es Leicester, con 18 unidades. A estas alturas, el Everton de la temporada pasada tenía seis puntos y era décimo octavo, a 18 puntos del líder Liverpool.