Entrevista con Carlos Acevedo, un portero felizmente ‘atrapado’ en la música de los ochenta

Previo al torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, Santos le dio salida a su portero titular, Jonathan Orozco ante el interés de Xolos de Tijuana. Guillermo Almada, estratega del equipo lagunero, avaló la venta de su experimentado guardameta, pues consideraba que Carlos Acevedo estaba listo para tomar el arco del primer equipo.

Acevedo nació el 19 de abril de 1996, el año en el cual Santos logró su primer campeonato. Surgió precisamente de la cantera de los Guerreros, a pesar de que fue cortado del equipo en un par de ocasiones en su etapa de formación, pero su destino era defender los colores del equipo al que siempre fue aficionado.

Durante varios años estuvo bajo la sombra de Agustín Marchesín y Jonathan Orozco, a quienes sustituyó en partidos de Copa o en situaciones de lesión. En menos de dos años, el originario de Torreón, Coahuila, ha ganado terreno y se ha convertido en un candidato a jugar con la Selección Mexicana en los próximos meses o años.

“El simple hecho que se mencione o que haya algún rumor es una situación que que me genera mucha ilusión, me motiva a hacer las cosas muy bien cada fin de semana, a estar bien concentrado para tener esa oportunidad, que sólo me la voy a ganar con buenas actuaciones y el hecho de que aficionados de otros equipos lo mencionen es una motivación extra y si Dios quiere, en un futuro no muy lejano estaré defendiendo a la Selección Mexicana”, mencionó en entrevista con Sopitas.com.

Acevedo, un portero amante de la música de los ochentas

Alguna vez, durante una transmisión de un partido de Santos, Jorge Campos elogió las cualidades de Acevedo, sólo pidió una cosa: “Que se corte el cabello”. El ‘Doctor’ García defendió al portero lagunero y le recordó a Campos que “usabas unos uniformes horribles y nadie te decía nada”.

Por el hecho de llevar el cabello largo ha sido comparado con arquero sudamericanos, como Hugo ‘El Loco’ Gatti, sin embargo, el motivo de llevar el cabello largo obedece a sus gustos musicales y artistas, quienes en la década de los ochentas lucían el cabello largo.

“La gente cercana a mí sabe que soy un alma vieja, así me gusta decirlo. Siempre había querido tenerlo largo y por alguna razón no podía, ya sea porque me desesperaba, porque no aguantaba o por alguna otra razón. Soy amante de la música ochentera, del rock y del pop, de esa onda retro y tú sabes que así era el cabello, un poco rebelde, un poco largo, y siempre me visualicé jugando con el pelo largo, mojado pa’ que se moviera. Algún día me lo tendré que cortar, pero no es que me corte el pelo y pierdo mis poderes, como Sansón. La gente también se ha identificado conmigo con el cabello largo y no le he movido”, mencionó el arquero lagunero.

El capitán de Santos y quien se perdió parte del Apertura 2021 por lesión, nos compartió sus principales gustos y de paso la playlist que armó para Santos en spotify.

“¡Te mencionaría hasta 50! Me gusta mucho Duran Duran, Toto, Bryan Ferri, A-ha, Bruce Springsteen, REO Speedwagon, Van Halen, Bon Jovi, Bee Gees… ¡no, no, no, me gusta mucho¡ Lo escucho todos los días, me encanta y por eso soy un amante a los ochentas”, indicó.

¿Y qué hay de las comparaciones con Richard Tex-Tex?

Por sus atajadas espectaculares, así como por el cabello largo, a Acevedo lo hemos visto en forma de memes y comparaciones con Richard Tex-Tex, el portero del Franco Canadiense de los Súper Campeones, de quien, efectivamente, Carlos es fan, aunque no le desagrada el apodo que le puso Gustavo Mendoza, de Fox Sports: ‘El Guardián’.

“El de ‘El Guardián’ también me gusta, lo hizo Gus-men, de Fox. La gente, cuando estoy en la calle, me dice ‘Hey, Guardián’, y está padre, no me molesta, me gusta, y acerca de Richard Tex-Tex, me identifico porque empecé a usar la gorra, tengo el pelo largo y soy fanático de la serie de los Súper Campeones, y la neta que los niños y la gente te diga así… imagínate que tu caricatura se haga realidad, por supuesto que me agrada mucho ese estilo”, compartió.