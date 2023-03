El Abierto Mexicano de Tenis perdió a su principal atractivo para la edición del 2023, pues el español Carlos Alcaraz se cayó de último momento entre los invitados al torneo mexicano, debido a una lesión sufrida en el Abierto de Río, en el cual perdió la final contra el británico Cameron Norrie. Por aquí te contamos los detalles del Abierto 2023.

Carlos Alcaraz se vuelve a perder el Abierto Mexicano de Tenis

A través de un comunicado, los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis confirmaron la baja del jugador que llegaba a Acapulco como el segundo en el ranking de la ATP, y vigente campeón del US Open, quien confirmó también su baja.

Abierto Mexicano de Tenis

“Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. tengo una distensión grado uno en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana”, indicó el jugador.

El Abierto Mexicano de Tenis lo perdió en 2022 por culpa de Río

Esta es la segunda ocasión consecutiva en la cual el español se baja del torneo mexicano en los últimos momentos, de modo que en tres años ha sólo ha disputado un partido en el puerto, y es que en 2021, cuando fue invitado con apenas 19 años, fue eliminado en la primera ronda por Alexander Zverev.

En 2022 otra vez Río se interpuso en el camino con Acapulco, pues el jugador ibérico se bajó del torneo tras argumentar un cansancio extremo.

“Lamento comunicar que no voy a poder asistir al torneo de Acapulco. Fui el año pasado y fue un torneo espectacular, con lo cual me hubiera encantado volver a ir este año, pero por problemas físicos no vamos a poder. Esperemos que para el 30 aniversario del torneo de Acapulco podamos luchar físicamente para asistir al torneo. Un abrazo a todos”, comunicó en ese entonces.

Alcaraz fue víctima del desgaste de Río / Getty Images

¿Alcaraz vendrá en 2024?

El de Alcaraz es tal vez el nombre más sonado en el Abierto Mexicano de Tenis en los últimos años y sin que el jugador se haya presentado en las canchas, y por el nivel que ha tomado, así como la “deuda” que tiene en México, es muy probable que sea invitado una vez más para 2024.

Eso sí, para no arriesgar su visita a Acapulco, de una vez que vaya cancelando su participación en Río, pues en 2022 y 2023 el desgaste físico ha saboteado su regreso a México.

En ambas ediciones llegó a la final del torneo brasileño, sin embargo, la exigencia del torneo y las condiciones de clima ha hecho estragos en el español. En 2021, cuando sí vino a Acapulco, el torneo de Río fue cancelado debido a la pandemia, así que pareciera que para Alcaraz es Acapulco o Río, pero nunca ambos torneos en el mismo año.