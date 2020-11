El gol “de churro” de Carlos Fierro con el San José Earthquakes en los playoffs de la MLS

La suerte estuvo parcialmente con el San José Eartquackes, el equipo en el militan los mexicanos Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, quien consiguió el que quizá sea su gol con más fortuna, y se lo hizo al Sporting Kansas City, el equipo de Alan Pulido, que avanzó a la siguiente fase en tanda de penales.

El exjugador de Chivas y Monarcas Morelia, arrancó como titular en el partido de los palyoffs de la MLS, que arrancó calientito con el primer tanto de Kasas, apenas a los 4 minutos, obra de Carlos Espinoza.

Sin embargo, Fierro encontró el empate en una jugada que estaba destinada a ser un osote, después de que el argentino Cristian Espinoza recibiera un balón por la derecha, desbordó y mandó un centro que no encontró rematador, pero sí un rebote que le dejó el esférico cómo a Carlos Fierro.

El mexicano quedó casi de frente al arco y mandó su disparo para fuera, pero contó con la fortuna de darle un pelotazo en la cabeza a Roberto Puncec, quien le dio dirección de arco al balón y dejó fuera de la jugada a su portero.

Carlos Fierro with one of the worst finishes I’ve ever seen. It won’t even reveal itself until the final replay.pic.twitter.com/QpQApud7Hc

— The18 (@the18com) November 22, 2020