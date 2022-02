Carlos Vela descarta volver a jugar con la Selección Mexicana: “Es momento de los jóvenes”

¡Ni se emocionen! Después de varios años de polémicas y negativas para jugar con la Selección Mexicana, Carlos Vela cerró las puertas al conjunto dirigido por Gerardo Martino. Sí, otra vez, pero de acuerdo con sus propias declaraciones esta ocasión es definitiva.

El ‘Bombardero’ tiene una larga historia con el ‘Tri’, pues pasó por categorías inferiores e incluso fue campeón del mundo con la Sub 17 en 2005. Sin embargo, cuando se trató de la selección mayor siempre hubo dudas, incertidumbre y se dice que su rechazo siempre tuvo razones personales como sustento. Vela se perdió Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones y también el Mundial de Brasil 2014.

El ansiado regreso de Carlos Vela a la Selección Mexicana incluyó su participación en Rusia 2018, torneo en el que anotó ante Corea del Sur. A mediados de 2019, el delantero dijo que se retiraría del equipo nacional después de 72 partidos y 19 goles. Ahora se mantiene firme y señala que es turno de que las nuevas generaciones intenten conseguir mejores resultados.

“Sí, creo que ya es momento de los jóvenes. Del ‘Chucky’ (Lozano), de ‘Tecate’ (Corona), de (Diego) Lainez, de (Alexis) Vega, todos esos jugadores vienen mejorando; tienen mucho que dar y demostrar. Yo tuve mi oportunidad y no pude conseguir que México llegara más lejos.”

Es momento de que sean otros los que intenten y nos puedan llevar a donde otros no pudimos“, declaró en entrevista con Hérculez Gómez en ESPN.

El retiro de Carlos Vela del futbol también está cerca

A diferencia de lo que hemos visto con otros futbolistas, Carlos Vela no contempla jugar futbol hasta los 40 años o más. Actualmente tiene 32 y asegura que su mejor momento podría prolongarse un poco más, aunque no tanto como para seguir activo durante casi otra década.

“Si físicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de la Liga y es lo que busco. Siempre digo que me quedan dos o tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo con los mejores en esta Liga, Después de ahí veré si estoy mentalmente y cuando note que ya no estoy disfrutando o que ya no estoy como quiero, diré que es momento de dejarlo“, sentenció.