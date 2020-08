El tipo de lesión que obligó a Carlos Vela a abandonar el clásico del tráfico contra el Galaxy, se conocerá en las siguientes 24 horas, sin embargo, el primer diagnóstico apunta a al ligamento de colateral medial de la rodilla izquierda, de acuerdo con el técnico Bob Bradley.

El estratega del equipo angelino explicó que la rodilla del jugador mexicano se encuentra inflamada, lo cual complica los estadios para conocer la gravedad de la lesión que obligó al mexicano a dejar la cancha cerca de los 60 minutos, por lo que será a partir de este domingo cuando se pueda conocer la gravedad de la lesión y con ello, el tratamiento y el tiempo de baja.

“Necesitaremos al menos un día para saber qué tiene, pero parece que es una lesión de en el ligamento colateral medial, algo así, veremos qué tiene en los próximos días”, dijo el timonel del LAFC.

El ligamento colateral medial se encuentra en el costado de la rodilla y la gravedad se califica en tres grados, de los cuales, el más grave es la rotura total del ligamento, el cual se corrige con una cirugía.

No fue el mejor partido de Vela

Bradley aseguró que el mexicano estuvo lejos del nivel que había mostrado anteriormente, debido a la poca actividad que ha tenido. Cabe recordar que el delantero no jugó en el MLS is Back.

“Es grandioso tenerlo de vuelta, pero Carlos no jugó bien para nada hoy, no fue peligroso, se vio como alguien que no ha jugado en mucho tiempo”, declaró, de acuerdo con TUDN.