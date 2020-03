La ilusión de ver a Carlos Vela con la camiseta del Barcelona se quedó en el escritorio del LAFC, que no quiso ceder al mexicano.

En entrevista para la revista GQ, el delantero mexicano reveló que el Barcelona había planteado una cesión de cuatro meses y es algo que él ya había aceptado. Sin embargue el propio LAFC el que no le dio las facilidades para salir.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena pero no me dio facilidades el club LAFC para salir“, declaró el máximo goleador de la MLS la campaña anterior.

No obstante, Carlos Vela no le reprocha al conjunto de California la decisión. Él lo intentó pero no se pudo dar y de hecho lo entiende porque están buscando lo que es mejor para ellos. Después de aquel intento fallido de los culés, el mexicano terminó rompiendo el récord de más goles en una campaña de la Major League Soccer, superando a Josef Martínez.

“Es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté, no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí“, agregó el mexicano, quien estaba empezando su tercera temporada con el LAFC.

La casi llegada de Carlos Vela al Barcelona sonó mucho en el futbol europeo. No obstante al caerse la negociación entre ambos clubes, el conjunto culé decidió fichar por un tiempo a Kevin-Prince Boateng, quien resultó un fiasco en todos los sentidos.

Carlos Vela salió del futbol europeo tras su paso por la Real Sociedad. En San Sebastián fue donde más brilló en el Viejo Continente, pues antes había pasado por el Arsenal y el West Bromwich sin pena ni gloria.