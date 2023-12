Lo que necesitas saber: La última vez que Carlos Vela jugó con la Selección Mexicana fue en el Mundial de Rusia 2018.

Es una realidad que el desempeño de la Selección Mexicana desde antes del Mundial de Qatar 2022 ha dejado mucho que desear, ni con el Jimmy Lozano como entrenador o Julián Quiñones de delantero los problemas de ataque se han solucionado.

Y aunque a la Federación Mexicana de Futbol le guste hacer videos para ‘convencer’ a la afición de lo contrario, ni siquiera el mismísimo Jose Mourinho podría cambiar los resultados o funcionamiento del equipo y no lo decimos nosotros, lo dijo Carlos Vela.

Fotografía Mexsport

Atacar el problema de raíz, según Vela

Lo que necesita la Selección Mexicana, según Carlos Vela es hacer un análisis (uno real y no como el que entregó la FMF después del fracaso en el Mundial de Qatar) de todo lo que no funciona dentro del equipo, como jugadores, rivales, hasta el propio esquema en la Liga Mx que no ayuda a que los jóvenes mexicanos logren tener minutos.

“Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: ‘Ya está todo perfecto’. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa“ Carlos Vela, ex seleccionado mexicano

En declaraciones de ‘Carlitos’ para el diario “La Opinión”, aseguró que ni José Mourinho es capaz de levantar a México y es que aunque Jaime Lozano logró ganar la Copa Oro y clasificar a la Copa América el nivel del equipo no es el suficiente bueno para enfrentarse a selecciones de Sudamérica, es más, lo vimos hace un año, no está ni a nivel de un Mundial.

Carlos Vela marcó un doblete ante el Galaxy

Carlos Vela se preocupa por México

Carlos Vela renunció a la Selección Mexicana hace algunos años, uno de sus argumentos fue que era momento de dar paso a nuevos jugadores, sobre todo a los más jóvenes para comenzar con el dichoso cambio generacional, pero mientras él se hizo a un lado, Guillermo Ochoa y Hector Herrera optaron por mantenerse en el equipo, con todo y sus 38 y 33 años de edad, respectivamente.

Lo que demuestra que los interés dentro de la Selección son individuales, algo que tiene que cambiar, según el ‘Bombardero’, ya que es más fácil cumplir un objetivo si todos están en el mismo canal.

“Hay que ver a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y trazar un camino para que todos puedan ir hacia la misma dirección y podamos ver a nuestro país triunfar, que es lo que todos los mexicanos queremos. Soy una persona muy positiva y queda tiempo suficiente para mejorar, hay que buscar primero mejorar lo de Qatar y después de ahí tratar de llegar lo más arriba” Carlos Vela, delantero del LAFC

México perdió con Estados Unidos en la Nations League / Foto: Getty

Mientras el ‘Chicharito’ Hernández asegura que se debería de reconocer y aplaudir más los logros de la Selección Mexicana aunque los modos no sean los mejores, Carlos Vela reconoce que hay mucho por hacer dentro del equipo para que pueda funcionar correctamente.

¿Con quién estás de acuerdo, con ‘Chicharito’ o Vela?

