Un fan de los Falcons tuvo suficiente. Luego de la derrota ante los Dallas Cowboys, en la que perdieron por una espectacular patada corta y un gol de campo, el aficionado renunció a seguir siendo parte del equipo con una carta.

Harlen Shackelford hizo viral su renuncia al equipo mediante redes sociales con una carta muy peculiar. En ella, anuncia que tras “la segunda peor derrota en la historia de la NFL“, decidió dejar de apoyar a los Falcons. La primera es la del Super Bowl ante los Patriots de Tom Brady.

“Es con inmensa frustración y dolor que estoy renunciando como mi posición de fan de los Atlanta Falcons con efecto inmediato, después de la segunda peor derrota de la historia en la NFL. La primera pertenece a ustedes en el Super Bowl LI, cuando tiraron una ventaja de 28-3 contra Tom Brady y los New England Patriots“, dice la carta.

La carta del fan de los Falcons no terminó ahí. Shackelford se basó en un análisis sobre el casi cien por ciento de probabilidades que tenían de ganarle a los Cowboys y que terminaron desperdiciando en los últimos minutos.

The last time Atlanta blew a 99%+ win probability was the Super Bowl, when they had a 99.3% win probability.

The Dallas Cowboys won on a last second field goal.

The Atlanta Falcons had a 99.9% win probability with 2:52 left in the game.

“De acuerdo a Pro Swap, ustedes tenían un 99.9% de ganar cuando vencían 39-30 con 2:29 en el reloj. Eso fue antes de que Dak Prescott encontrara a Michael Gallup con un pase de 38 yardas a la yarda 5. El resto es historia“, continuó.

En el escrito, el fan de los Falcons habló del tiempo que Atlanta ha tenido para ser campeón y no ha podido hacerlo. Y como cualquier separación, Shackelford dijo que “no era él sino ellos”.

“Han tenido desde el 30 de junio de 1985 para ganar el gran juego y en 20 mil 171 días, han fallado en eso. En mi año 28 de existencia, he decidido dar un paso al costado. No soy yo. Son definitivamente ustedes“, continuó.

La carta del fan de los Falcons finaliza con una línea que quizá será la que más le dolerá a la franquicia, si es que la llegan a leer. Harlen Shackelford le restregó a Atlanta que no saben cerrar nada, haciendo referencia a que no pudieron cerrar esos dos partidos.

Today was the last straw. Please respect my decision. I’m open to team recruiters.

Thank you @dallascowboys and @dak for helping me come to this life-changing decision. #ATLvsDAL #DALvsATL #CowboysNation #Falcons pic.twitter.com/2ZveNQkyvU

— Ex Atlanta Falcons fan Harlen Shackelford (@Harlen_S) September 20, 2020