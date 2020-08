El mundo del deporte y mucho menos la familia, no olvidan el 23 de agosto, el día de cumpleaños de Kobe Bryant, quien falleció en enero pasado. La leyenda de los Lakers está más presente entre sus seres queridos, entre ellos su esposa Vanessa.

La viuda de Kobe recordó el cumpleaños 42 del exbasquetbolista de los Lakers con una emotiva carta, la cual fue publicada en su cuenta de Instagram en la cual recordó detalles de su relación con ‘Black Mamba’.

No es la primera vez que Vanessa celebra un cumpleaños en casa de manera emotiva, pues el 1 de mayo había cumplido años su hija Gianna, quien falleció en el mismo accidente aéreo y que había cumplido 14 años.

La carta a Kobe Bryant

“Feliz cumpleaños. Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Ojalá tú y Gigi estuvieras aquí para celebrarte!”, comenzó Vanessa en la carta. “Pienso en todo lo que harías en situaciones para ayudarme a lidiar con todo lo que se me presenta”, complementó.

Vanessa Bryant shared a heartfelt message on her Instagram page to Kobe for his birthday 💜 (via vanessabryant/IG) pic.twitter.com/SIOUNVWFaR — Sports Illustrated (@SInow) August 23, 2020

Aunque Vanessa ha contado con el apoyo de organizaciones y amigos de Kobe, no alcanza a llenar el enorme vacío que dejó ‘Black Mamba’ y compartió la forma en la que ella y sus hijas han pasado los días sin Kobe y sin Gianna.

“Dios, los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozada por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más.

“Yo no soy la fuerte, ellas lo son. Son fuertes y resistentes. Estoy segura de que estás orgulloso de ellas. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días. Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa”, indicó.

Vanessa expresó que hubiera preferido morir primero para evitar el dolor que representa vivir con la ausencia de Kobe y su hija. “Estoy enojada por no haberme ido primero. Siempre quise irme primero para no tener que sentir este dolor de forma egoísta. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo”, lamentó Vanessa, quien se consoló con la idea de que Kobe festeja con Gianna.

“Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor. Te amo por ahora, por siempre y por siempre”.