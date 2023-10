Lo que necesitas saber: En la mitología se creía que los doppelgangers eran seres malignos

¿Vivimos en una simulación? Es una pregunta que muchos se hacen y que todavía no tiene respuesta. Teorías hay muchas, pruebas no tantas… o eso pensábamos porque la MLB y sus jugadores tienen argumentos para creer en ello con doppelgangers famosos.

¡Ah, caray! Sí, amigos sopilectores. Algunos jugadores de MLB tienen sus doppelgangers o tal vez ellos sean los doppelgangers de alguien más, el caso es que los parecidos son sorprendentes.

Si llegaste aquí y todavía no sabes qué es un doppelganger, no te preocupes, en seguida lo explicamos. Básicamente, es una persona que se parece mucho (casi idéntica) a otra, pero no tienen ninguna relación biológica, casi como un doble.

La MLB es un espectáculo increíble – Foto: Getty Images

Los doppelganers de los jugadores de la MLB

Matt Staham de Phillies y Nicolas Cage

Si han visto a Nicolas Cage en tendencias no crean que es por alguna nueva película o por algún escandalo. Está en boca de todos por su parecido con Matt Strahm de los Phillies en la MLB.

El pitcher de Philadelphia tiene una foto en la que el parecido con Nicolas Cage en la película ‘Con Air’ o ‘Riesgo en el aire’ es simplemente asombroso.

En dicha película, Nicolas Cage tiene un look de barba de tres días y cabello largo; la misma apariencia que tiene Matt Strahm en un juego de MLB… acá dejamos la comparación en fotos para que vean que son auténticos doppelgangers.

Matt Strahm de Phillies – Foto: Captura de pantalla Nicolas Cage en ‘Con Air’… Uno de los doppelgangers de jugadores de MLB – Foto: Captura de pantalla

Tyler Glasnow y Cillian Murphy

Cillian Murphy es un actorazo y tan versátil que lo podemos ver en títulos como ‘Exterminio’, en ‘Batman’ o hasta en ‘Oppenheimer’; aunque también lo podemos ver en la MLB.

¿Cómo? Bueno, no es el actor hollywoodense al que vemos en las Grandes Ligas, sino a Tyler Glasnow, pitcher de MLB y uno de los doppelgangers por excelencia del actor.

Su pareció es increíble, como si hubieran sido separados al nacer y a uno lo mandaron a Estados Unidos, mientras que al otro a Inglaterra… una versión moderna de ‘Juego de Gemelas’.

Cillian Murphy, actor de Hollywood y uno de sus doppelgangers – Foto: Getty Images Tyler Glasnow de MLB – Foto: Getty Images

La increíble historia de los Brady Feigl, doppelgangers por excelencia en la MLB

¿Qué clase de error en la Matrix es esto? Si esto no es una prueba fehaciente de los doppelgangers, entonces no sabemos cómo explicar la situación de los Brady Feigl.

Brady Feigl es un jugador que se hizo famoso unos años atrás y todo, porque también hay un beisbolista llamado Brady Feigl, cinco años menor… una locura.

No son hermanos, pero son prácticamente idénticos. Casi como si fueran hermanos perdidos y con las mismas características físicas, ambos con lentes, ambos pelirrojos, además de la misma altura.

¿Quieren algo más sorprendente? Bueno, ambos se realizaron un examen de ADN para ver si eran familiares lejanos de algún modo, pero los resultados fueron negativos.

No son familia, pero son iguales; un auténtico caso de doppelgangers en la MLB.

Los Brady Feigl, no son hermanos, pero son idénticos – Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar