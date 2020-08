Uno de los casos más sonados y delicados de coronavirus que han rodeado el futbol mexicano, parece que tendrá un final feliz. Julio César el ‘Cata’ Domínguez habló luego de que por fin pudo superar una infección pulmonar que después derivó en coronavirus, siendo que ahora comprende por qué mucha gente ha muerto con esta enfermedad, pues él ya lo ha vivido y confesó que “se siente de la ver*a”.

En declaraciones dada a Odín Ciani de ‘ESPN’, el ‘Cata’ Domínguez explicó cómo fue el proceso de esta complicación, confesando que, cuando se le detectó el virus asintomático, el pudo entrenar sin ningún problema pues jamás tuvo el menor de los síntomas.

“Desafortunadamente me dio Covid hace más de un mes en la pretemporada, me mandaron la información que había dado positivo de Covid, estuvimos aislados en La Noria, porque fuimos asintomáticos, no tuve síntomas que no me permitieran entrenar, me sentía bien“, confesó el ‘Cata’ Domínguez.

El ‘Cata’ Domínguez sabe que así como él se contagió de coronavirus y de esta infección pulmonar, a cualquier persona le puede dar, por lo que ha pedido que se sigan las medidas de prevención y no arriesguen su vida, pues ahora entiende más que nunca la crisis que se vive en el mundo y todas las personas que mueren día con día.

Todos los futbolistas, atletas y deportistas tienen que poner atención al precedente marcado en el caso del Cata Dominguez y su situación actual de Salud, que aún siendo asintomático, mes y medio después de su contagio de Covid19 está con una situación delicada en sus pulmones. pic.twitter.com/cvH2lkpeC9 — odin ciani (@odin_ciani) August 11, 2020

“Entonces sí prevenir, porque no es que quiera decir que me dio a mí ahorita siendo un deportista, pero le puede dar a cualquier persona. Ojalá y no porque la verdad se siente de la ver*a, perdón pero se siente mal porque uno joven, deportista y sintiendo así, me he dado cuenta de todas las personas que lamentablemente han fallecido”, mencionó el jugador de Cruz Azul.

Finalmente el ‘Cata’ Domínguez confesó que a él como atleta el coronavirus se le desarrolló de forma asintomática, hecho que le impidió tratarse antes pero del que tiene claro no está exento, pues pese al ejercicio que realiza y a los cuidados que tiene, padeció por muchos días esta enfermedad.

“Obviamente nosotros no sentimos ningún síntoma por lo atletas que somos, porque hacemos deporte. Pero sí quedó una pequeña infección ahí (por COVID) que obviamente como siempre entreno pues no lo siento. Me agarró por las defensas bajas que tuve y me agarró otra bacteria que fue lo que empeoró la infección pulmonar y fue derivado que me dio esto”, sentenció Julio César el ‘Cata’ Domínguez.

¿Cómo le va a Cruz Azul sin el ‘Cata’ Domínguez?

Cruz Azul de momento está empatado con los líderes del torneo en la Liga MX. Tiene 7 unidades, se ubica en la tercera posición de la tabla general pero esto es sólo por la diferencia de goles, pues América, Puebla y Pumas tienen la misma cantidad de unidades que ellos.