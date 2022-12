Revelan la causa de muerte del periodista Grant Wahl mientras cubría Qatar 2022

El pasado viernes 9 de diciembre, tras las emociones que dejó el partido entre Argentina y Países Bajos de los cuartos de final de Qatar 2022, el mundo del deporte se llenó de luto. El reconocido periodista deportivo Grant Wahl falleció mientras cubría el encuentro.

Wahl se encontraba en la zona de prensa del Estadio Lusail mientras se desarrollaba el partido entre argentinos y neerlandeses. Perdió entonces el conocimiento, provocando que periodistas y colegas pidieran los primeros auxilios.

Horas después, ya en el hospital, fue declarada su muerte. Inmediatamente se desataron una serie de especulaciones, todo a raíz de que su hermano, Eric Wahl, pusiera en duda que su fallecimiento fuera un accidente o por alguna cuestión de salud.

Recordemos que Grant Wahl vivió un episodio polémico cuando le negaron la entrada a un estadio por llevar una camiseta en apoyo a la comunidad LGBT+. Se llegó incluso a mencionar que pudo tratarse de un asesinato por todo lo que eso implicaba en Qatar 2022.

Sin embargo eso puede quedar atrás luego de darse a conocer el resultado de la autopsia del periodista. Céline Gounder, esposa de Grant Wahl, publicó una carta donde aclara la verdadera causa de muerte.

“La Oficina del Médico Forense de Nueva York realizó la autopsia. Grant murió por la rotura de un aneurisma de aorta ascendente de crecimiento lento y no detectado con hemopericardio. La presión torácica que experimentó poco antes de morir pudo ser el síntoma inicial. Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con COVID. Su muerte no estuvo relacionada con su estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte“, escribió.