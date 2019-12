Pablo Cepellini cumplió su primera semana como jugador de Cruz Azul y en su primera conferencia de prensa, el uruguayo relató que el extécnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, fue quien lo aconsejó aceptar la oferta de La Máquina.

El mediocampista uruguayo llegó al futbol mexicano procedente del Atlético Nacional, equipo que es dirigido por Osorio y al momento de comunicarle el interés del cuadro cementero, el colombiano le pidió no pensarlo dos veces y comenzar a armar las maletas.

“Le comenté que estaba muy agradecido con él, pero había surgido la posibilidad de Cruz Azul y me dijo que viniera sin pensarlo porque es un gran club en México. Me dio un muy buen punto de vista de este club aunque ya lo tenía por que sé que es un club muy grande y con mucha historia”, declaró, así que si no funciona como refuerzo, ya saben a quién culpar.

Indicó que tras aceptar la propuesta de La Máquina, terminó en buenos términos con Osorio, de quien dijo repetía que le había ganado a Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

“Terminamos en buenos términos; sabía que había pasado por México y repetía que le había ganado a Alemania. Un personaje bueno y agradable. Estaba cómodo en Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio me aportó mucho, teníamos un gran plantel, no tuve mucho minutos”, indicó.

Cepellini restó importancia al hecho de que no suele permanecer mucho tiempo en un mismo equipo. Desde su debut en el Bella Vista, con el que permaneció dos años seguidos en un mismo equipo. “Uno busca lo mejor”.

El refuerzo ya se estrenó como goleador en los partidos de pretemporada contra Celaya y a partir de este sábado, La Máquina enfrentará a equipos de Primera División, comenzando por el Puebla.