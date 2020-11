Cesc Fábregas confesó que Carlos Vela es un ‘fenómeno’ pero no llegó más lejos ‘porque no quiso’

No es sorpresa para nadie el que Carlos Vela (quien le marcó al LA Galaxy de ‘Chicharito’) sea uno de los mejores jugadores mexicanos del momento y que quizá ‘no supo explotar todo su potencial’ para llegar a lo más alto. El futbolista confesó en el pasado que juega futbol porque es su profesión pero que ‘no le gusta del todo’ y Cesc Fábregas sabe que ‘él no llegó más lejos porque no quiso’.

Cesc Fábregas y Carlos Vela coincidieron hace algunos años en el Arsenal, en una de las primeras etapas europeas del mexicano. El mexicano no la pasó del todo bien, tuvo buenos momentos pero no logró explotar; ahora el español dio sus impresiones sobre la trayectoria de ‘La hiena’ y dijo cosas interesantes.

¿Qué fue lo que dijo Cesc Fábregas sobre Carlos Vela?

De acuerdo a una entrevista que Cesc Fábregas dio al diario ‘Marca’, el español habló de Carlos Vela y confesó que es uno de los mejores jugadores con los que ha compartido cancha, uno que marcaba diferencia pero que no supo explotar al 100 su potencial, pues pudo haber dado mucho más pese a la gran carrera que ha tenido.

“Para mí Carlos Vela es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho“, dijo Cesc Fábregas sobre Carlos Vela.

Fábregas confesó que Carlos Vela da grandes exhibiciones cuando sale en un ‘buen día’, pues suele marcar goles y generar juego para sus compañeros. Esa sería una de sus más grandes fallas, la falta de consistencia, pues de haberse mantenido en un mismo nivel, todo pudo ser distinto.

“Cuando tiene un día bueno hace cosas espectaculares, lo que pasa es que le ha faltado esa consistencia para ser un número uno, pero sin duda ha sido un grandísimo jugador”, mencionó Cesc Fábregas.

Finalmente Cesc confesó que en el caso de Carlos Vela, que salió muy joven rumbo a Europa, hay que tener una mentalidad centrada para poder triunfar y es que muchas veces se aceptan las ofertas porque se cree que no volverán pero pocas veces se tiene en mente que quizá haya momentos donde no jugarán o lo difícil que será la adaptación.

“Posiblemente emigrar joven te ayude a madurar, a mí me ayudó muchísimo, pero al final es con la actitud con la que vas. Tienes que saber que habrá momentos difíciles, en los que no vas a jugar. También es cierto que ves otras cosas, como lo impactante que es jugar con gente como Thierry Henry, Patrick Vieira, gente que siempre va al máximo; campeones del mundo”, sentenció Cesc Fábregas sobre Carlos Vela.