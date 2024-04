Lo que necesitas saber: Según la Supercomputadora Opta, ninguno de los equipos españoles avanzarán a la siguiente ronda de la Champions League.

Si los juegos de ida en los Cuartos de Final de la Champions League los emocionaron, espérense porque se vienen los partidos de vuelta este martes 15 y miércoles 16 de abril. Vayan preparando sus excusas en el trabajo o escuela.

Los únicos equipos que llegan con una victoria a su favor son el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Arsenal vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Manchester City terminaron en empate, aunque eso sí, en un par de partidazos.

Cuartos de final de Champions League / Foto: Sopitas.com

Así quedó la ida de los Cuartos de Final

Pep Guardiola y el Manchester City se metieron al Santiago Bernabéu con todo y el techo cerrado para clavarle tres goles al Real Madrid, que no puede distraerse o podría quedar fuera de su torneo favorito, la Champions League.

Arsenal 2 – 2 Bayern Múnich

Real Madrid 3 – 3 Manchester City

Atlético de Madrid 2 – 1 Borussia Dortmund

PSG 2 – 3 Barcelona

El Barcelona, que aunque no ha tenido su mejor año y que se quedará sin entrenador al final de la temporada jugó mejor de lo que se esperaba. Dió un golpe de autoridad contra el PSG, que corre riesgo de volver a fracasar, un vez más, en su objetivo de levantar la ‘Orejona’.

Real Madrid le dio vuelta al Manchester City en la ida de los Cuartos de Final

¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de final?

Vamos al grano. En México los juegos de Champions League van por TNT o por Max, lo que antes era HBO Max, así que solo tenemos dos opciones. Eso sí, recuerden que dos juegos irán en exclusiva por Max, todos a las 13:00 hrs.

Por TNT podremos disfrutar la vuelta entre el Barcelona y el PSG en territorio español, además del Bayern Múnich vs Arsenal. Del lado de Max, los juegos exclusivos son el Dortmund vs Atlético y el plato fuerte, Manchester City vs Real Madrid.

Partido Estadio Horario Transmisión Dortmund vs Atlético de Madrid Signal Iduna 16 de abril

13:00 hrs Max Barcelona vs PSG Estadio Olímpico de Montjuic 16 de abril

13:00 hrs TNT y Max Bayern Múnich vs Arsenal Allianz Arena 17 de abril

13:00 hrs TNT y Max Manchester City vs Real Madrid Etihad Stadium 17 de abril

13:00 hrs Max

Atlético de Madrid a mantenerse en la pelea

La temporada 2021/22 fue la última vez que el Atlético de Madrid fue eliminado en Cuartos de Fina. El Borussia Dortmund se despidió en esa misma fase en el 2020/21. Tiene un rato que ninguno de los dos equipos juega una Semifinal de la Champions League, por lo que ambos harán lo posible por mantenerse en la pelea.

De hecho, la última vez que el Atlético de Madrid llegó a la final fue en el 2016, cuando perdió ante el Real Madrid, desde entonces lo más lejos que ha llegado ha sido justamente a Cuartos de Final.

Atlético de Madrid / Fotografía @Atleti

¿Barcelona renacerá en la Champions?

No podemos negar que el partido de ida contra el PSG fue una de las mejores exhibiciones del Barcelona de Xavi Hernández, que sorprendió a varios, sobre todo por la temporada tan complicada que han tenido los culés.

Y en una de esas, dan la sorpresa de eliminar al PSG, que la última vez que se fueron en dicha instancia fue en la temporada 2015/16, mientras que, el Barça lo hizo en 2019/20.

Los franceses sueñan con unirse al selecto grupo de equipos que han ganado la Champions y aunque Lionel Messi no pudo hacer el milagro en su etapa en París, el equipo no baja los brazos.

Xavi Hernández, DT del Barcelona – Foto: Getty

Mikel Arteta y el Arsenal sueñan con la Champions

Mucho se habla de que el PSG nunca ha logrado ganar una Champions League, sin embargo, el Arsenal, uno de los equipos más importantes de Inglaterra no sabe lo que es ser campeón de Europa. Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 2005/06, cuando cayó en la final ante el Barcelona.

Historia que busca cambiar Mikel Arteta, aunque para eso debe dejar en el camino a un muy golpeado Bayern Múnich que no pudo defender su dominio en la Bundesliga. Así que al ‘Gigante de Baviera’ no le queda otra opción que aferrase a la Champions. Y tendrá que librar los Cuartos de Final, misma instancia en la que fue eliminado la temporada pasada.

Mikel Arteta entrenador del Arsenal

Real Madrid busca sobrevivir al campeón

Desde hace varios años, el Real Madrid se ha consolidado como el equipo más ganador en la historia de la Champions League. Y aunque en las últimas temporadas ha estado lejos de pelear por la ‘Orejona’, la última vez que fue eliminados en Cuartos de Final fue en el 2004, ante el Mónaco.

Historia que no quieren volver a repetir y menos contra el Manchester City, que va que vuela en la lucha por el bicampeonato. Y va creando sus propios récords, hasta ahora ha marcado 3 goles en todos sus partidos.

Así que la tendencia indica que en la vuelta le clavará otros tres al Madrid de Carlo Ancelotti. Y por si se preguntaban por la última vez que el City fue eliminado en Cuartos, fue en la temporada 2019/20 ante Olympique de Lyon.

Ojito a la aplanadora que es el Manchester City – Foto: Getty Images

Y aunque el Barcelona y Atlético de Madrid van firmes para meterse a la semifinal de la Champions, una supercomputadora predijo que ningún equipo español pasará a la siguiente ronda ¿Será?

