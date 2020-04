La Champions debe terminar antes del 3 de agosto, dice el presidente de la UEFA

La UEFA anunció en días pasados que no tiene fecha definida para reanudar la Champions y Europa League. No sabe cuándo podrá reactivar el futbol, pero sí sabe cuando debe terminar.

El presidente del organismo, Aleksander Caferín, declaró que para el 3 de agosto, la Champions ya debe haber terminado, por lo que en el peor de los panoramas, la Final podría jugarse el sábado 1 de agosto, de todo lo demás no tiene idea, pues dependen totalmente de las decisiones de los gobiernos y sus medidas sanitarias para combatir al coronavirus.

“El 3 de agosto debe estar acabada la Champions. La situación es extraordinaria”, comentó en una entrevista a la ZDF de Alemania.

En la misma entrevista que retoma Mundo Deportivo, el dirigente de la UEFA, informó que existen planes para reanudar el torneo tanto en mayo, junio o julio, ya se desde los Octavos de Final o Cuartos, con juegos a visitas recíprocas o eliminatoria a un partido, con o sin público.

“Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral”, comentó.

“Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el futbol es lo que la gente quiere”, detalló.

Ante la crisis económica que se avecina, Ceferín dio tranquilidad a las competencias al compartir que la UEFA tiene una caja de nada más ni nada menos que 600 millones de euros.

El directivo también insistió en la advertencia al futbol de Bélgica, que pretende nombrar al Brujas como campeón de la liga, sin que ésta se reactive, por lo que podría dejar a los clubes belgas fuera de las competencias europeas para la siguiente campaña.

“No veo por qué han tenido tanta prisa en decidir algo así, podrían haber esperado a finales de abril y después decidir. Debemos decidir juntos, unidos y mostrar solidaridad”, indicó.