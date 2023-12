Lo que necesitas saber: Sergio Ramos se convirtió en el defensa con más goles en la Champions League.

El Napoli y el Copenhague ganaron su pase a los Octavos de Final de la Champions League en el último partido de la Fase de Grupos, mientras tanto, el Real Madrid selló su participación en la primera ronda invicto; seis victorias en seis partidos, no por nada es el ‘Rey de Europa’.

Al Manchester United se despide la Champions League, necesitaba un victoria, que no consiguió contra el Bayern Munich y un empate entre el Copenhague vs Galatasaray, pero el milagro no llegó para los ‘Red Devils’, que ahora sí, andan sufriendo en el infierno de los malos resultados.

Manchester United eliminado de la Champions League en fase de Grupos / Fotografía REUTERS

Jornada 6 | Champions League

Local Resultado Visitante Lens 2-1

(Marcador final) Sevilla PSV 1-1

(Marcador final) Arsenal Unión Berlín 2-2

(Marcador final) Real Madrid RB Salzburgo 1-3

(Marcador final) Benfica Napoli 2-0

(Marcador final) Braga Inter 0-0

(Marcador final) Real Sociedad Copenhague 1-0

(Marcador final) Galatasaray Manchester United 0-1

(Marcador final) Bayern Munich

En los primeros dos partidos de la jornada 6, el Lens derrotó al Sevilla en el último momento, pero con todo y la victoria, ambos equipos quedaron eliminados, mientras que, el PSV (sin el Chucky Lozano) y el Arsenal, ya clasificados no se hicieron daño.

El Madrid puso en riesgo el invicto

En el futbol se dice que el perdona pierde y el Real Madrid lo está comprobando de la peor manera. Los ‘merengues’ tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador con un penal a su favor, pero el disparo de Luka Modric fue atajado por el portero del Unión Berlín.

Fotografía REUTERS

Aunque el Real Madrid tardó algunos minutos en responder, Joselu llegó inspirado y con un doblete le dio la ventaja a los suyos, aunque los alemanes no se rindieron, en los últimos minutos del partido Alex Kral le arrancó el empate momentáneo a los españoles.

Fue Dani Carbajal el que selló la victoria y mantuvo el invicto del cuadro ‘merengue’.

Clasificados a los Octavos de Final

Bayern Munich | Grupo A

Copenhague | Grupo A

Arsenal | Grupo B

PSV | Grupo B

Real Madrid | Grupo C

Napoli | Grupo C

Real Sociedad | Grupo D

Inter de Milán | Grupo D

Atlético de Madrid | Grupo E

Lazio | Grupo E

Borussia Dortmund | Grupo F

Manchester City | Grupo G

RB Leipzig | Grupo G

FC Barcelona | Grupo H

Napoli y Copenhague Octavos de Final

El Napoli necesitaba una victoria para sellar su boleto a la siguiente ronda y sin tanto sufrimiento, derrotó 2-0 al Braga, primero, con un autogol de Serdar Saatçı, quien intentó despejar el balón y lo clavó en su propia portería. Victor Osimhen marcó el 2-0 definitivo.

?? Goal: Serdar Saatçı (OG) | Napoli 1-0 Sporting Bragapic.twitter.com/hDpRCPZrpK — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 12, 2023

Con su victoria el Copenhague enterró al Manchester United y al Galatasaray, cada uno necesitaba una victoria, para mantenerse en el juego, pero un gol de Lukas Lerager fue suficiente para acabar con las aspiraciones de turcos e ingleses.

Copenhague avanza a la siguiente ronda de Champions League / Fotografía REUTERS

Sergio Ramos es figura de la Champions

Sergio Ramos tiene 37 años de edad, sin embargo, en sus más de veinte años de carrera ha logrado construir un legado envidiable para cualquier otro defensor y entre sus varios logros, se convirtió en el defensa con más goles en la historia de la Champions League con 17 tantos.

Sergio Ramos | 17 goles

Gerard Piqué | 16 goles

Roberto Carlos | 16 goles

Iván Helguera | 15 goles

En el duelo entre el Sevilla vs Lens, Ramos fue el encargado de patear un penal, aunque en el primer intentó lo falló el árbitro repitió el disparo porque el arquero se adelantó. En la segunda oportunidad, Sergio lo hizo como se debe hacer, sin errores, sin miedo; a lo panenka.

Benfica se comió al Salzburgo y ni así avanzó

El Benfica derrotó 3-1 al RB Salzburgo, hizo un partidazo el problema es que lo hizo demasiado tarde, ambos equipos ya estaban eliminados, así que, la victoria no hizo gran diferencia y se acabó su sueño de levantar la ‘Orejona’.

El Inter de Milan y la Real Sociedad tampoco no se hicieron daño y con su boleto seguro a Octavos de Final se fueron en 0-0, seguramente pensando ya, en la siguiente ronda.

Te puede interesar