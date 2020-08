La Champions League es uno de esos eventos que le dan color a nuestros días y por fortuna su regreso está a la vuelta de la esquina. El torneo, cabe recordar, dejó pendiente juegos de los Octavos de Final, los cuales se definirán este fin de semana para después darle paso a los Cuartos, Semifinales y Final, que se disputarán a partido único en la ciudad de Lisboa, Portugal.

El torneo de mayor prestigio en Europa (y de todo el mundo) a nivel de clubes tendrá nuevo campeón, después de la eliminación del Liverpool hace casi cinco meses, durante los juegos de Octavos que se alcanzaron a disputar antes de la pausa por el coronavirus.

¿Y quién será el nuevo campeón de la Champions? Si bien algunos equipos son históricos, debemos aceptar que no llegan en el mejor momento, ya sea por la pausa, por la forma en la que cerraron su torneo local, el técnico… como el Barcelona, que si llega a coronarse lo haría como sorpresa, pues no es favorito, a pesar de la presencia de Lionel Messi, quien ha aceptado que no tienen material para ganarla.

Real Madrid, el dueño de la Champions

Los merengues cerraron el torneo español con una excelsa racha, la cual lo llevó a arrebatarle el título al Barça. Manchester City tiene a los blancos contra la cuerdas tras imponerse 2-1 como visitante, pero si los blancos le dan vuelta a la serie, entonces serán favoritos indiscutibles del torneo que en general ha dominado en los últimos cinco años.

Ninguno como el Bayern Munich

Tiene la serie contra Chelsea prácticamente liquidada, de modo que el juego de Vuelta sería un trámite. Los bávaros retomarán el torneo con una racha de 25 juegos invicto, más de 120 goles en dicho periodo y como campeón de la Bundesliga y de la Copa. Otro punto a favor es el buen momento de Robert Lewandowski, además de que Manuel Neuer ha recuperado su nivel en el arco.

Manchester City y la obsesión de Champions

Si bien la Premier League la desecharon desde el año pasado ante la abismal diferencia de puntos respecto al Liverpool, el City está obsesionado con la Champions hace ya varios años.

Los Sky Blues cerraron la Premier con cinco triunfos, en los que marcó 21 goles y apenas lograron hacerle uno. La mirada del City está fija en la Champions desde hace varios meses y con Guardiola en el banquillo siempre hay que andar con cuidado… aunque primero debe echar al Real Madrid.

Juventus y CR7

Si tienes a Cristiano Ronaldo en tu equipo, eres favorito a todo. Para el último partido de la Serie A, la Juve guardó al portugués y a Dybala en una clara muestra de que desde hace un par de semanas el objetivo es la Champions, el torneo favorito de CR7 y el que tanto se le ha negado al equipo de Turín. Si remonta al Lyon en casa, la Juve será un hueso duro de roer .