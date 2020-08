Después de una tormenta llamada 2020 y contra muchos pronósticos, tendremos Final de Champions League, con la cual se cerrará formalmente la temporada 2019-20, la cual en algunas ligas quedó incompleta por la pandemia del coronavirus. Bayern Munich y PSG han librado todo lo que se les ha puesto en frente y jugarán por el título del torneo de mayor prestigió en el mundo a nivel de clubes.

Bayern y PSG comparten el hecho de que son dirigidos por técnicos alemanes y que fueron parte del grupo de equipos con mayor descanso. La Bundesliga terminó más de un mes atrás respecto a la reanudación de la Champions y el PSG no había disputado partidos oficiales de marzo, ya que la Ligue 1 no reanudó.

Ahora, estos dos equipos son los últimos sobrevivientes de Lisboa, desde donde los protagonistas se han expresado previo a la Final y esto es lo que han dicho.

Kylian Mbappé (PSG)

El francés fue parte de la inversión millonaria del PSG y ya ganó un Mundial y a los 21 años podría alcanzar la Champions con lo cual se podría decir que ya lo habría ganado todo, aunque en frente tendrá a Manuel Neuer, uno de los mejores porteros del mundo.

“Vine al PSG para hacer historia, para marcar la historia del futbol francés y mañana (domingo) es una oportunidad. Desde 2017 hemos vivido varias decepciones, pero no nos rendimos. Neuer es uno de los mejores porteros de la historia y para ser el mejor hay que vencer a los mejores”, declaró en conferencia de prensa.

Joshua Kimmich (Bayern)

Bayern no sólo tiene que preocuparse por Mbappé, también debe tener cuidado con Neymar. El francés y el brasileño son velocistas, y muchos equipos optarían por echarse atrás para cerrar espacios y evitar daños, pero no el equipo bávaro.

“Ambos tienen mucha velocidad. Tenemos que estar preparados para un rival más rápido que en otros partidos, pero no creo que nos encerremos atrás”, comentó el lateral Kimmich, quien tendrá que lidiar al menos con alguno de ellos.

Ángel Di María (PSG)

El argentino ya ganó la Champions con el Real Madrid, pero mantiene el hambre de pasar a la historia del PSG como parte del plantel que gane la primera Champions para el club francés.

“Estamos a un paso de poder terminar un año increíble, pero es un paso duro porque es Bayern. Si ganamos el título por primera vez con el París, es quedar en la historia del club. Gané con el Real Madrid ‘La Décima’, que durante muchos años no se le pudo dar al club, y ganarla fue algo increíble para el Madrid”, dijo el sudamericano.

Franz Beckenbauer (Bayern)

El presidente honorario del Bayern Munich fue quien recordó la goleada al Barcelona, del que aseguró no tiene nada que ver con el PSG, al que considera un equipo sólido y fuerte.

“Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona, siempre tuve la impresión de que tenían puntos débiles y que podríamos usarlos. Este no es el caso del París. No tienen puntos débiles. Incluso comparado con Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que esté a su altura”, declaró el Kaiser.

Thomas Tuchel (PSG)

Hace unos cuantos años dirigía al Borussia Dortmud, que se ha quedado a la sombra del Bayern en la Bundesliga durante casi toda la década. Ahora tiene una oportunidad de revancha, pero de entrada ya hizo rendir la inversión millonaria del PSG.

“La final será duda. El rival, el Bayern, ha ganado sus 20 últimos partidos. Tiene mucha calidad en todas las líneas. Pero hay soluciones”, indicó.

Hansi Flick (Bayern)

Tomó al Bayern como interino y ahora está a las puertas de su máximo reto, pues el equipo bávaro enfrenta a una de las defensas más fuertes en la Champions.

“No hay mayor título que la Champions y esta es una gran oportunidad… aunque en esta Champions (PSG) sólo ha recibido 5 goles, es la mejor defensa, así que será un duelo muy intenso y debemos estar al 100 por ciento”, comentó.