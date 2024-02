Marcus Thuram creció entre canchas, estadios, balones y las grandes figuras del futbol, gracias a su padre Lilian Thuram, que fue uno de los mejores defensas de Francia y jugó para clubes como el Mónaco, Parma, Juventus y el Barcelona.

Así que desde que era un niño Marcus Lilian Thuram-Ulien tuvo la oportunidad de codearse con figuras de la talla de Lionel Messi y hasta el privilegio de recibir unos botines de manos del argentino, aunque esa una historia de la que se arrepiente profundamente el jugador del Inter de Milán.

Cuando Marcus tenía unos diez años de edad, visitó a su padre en los entrenamientos con el Barcelona, estaba tan emocionado que quiso salir con él a la cancha, pero le faltaba un pequeño detalle, los botines y como su pie era muchísimo más pequeño que el del resto de los jugadores era casi imposible de pudiera conseguir unos prestados.

Y justo cuando el aspirante a futbolista se estaba dando por vencido apareció un joven Lionel Messi para salvar el día, el argentino usaba botines dos tallas más grandes que él así que no tuvo problema para prestarle un par que pudiera salir a jugar con su padre.

“Leo llevaba casi mi mismo calzado: yo el 38, y él 40-41. Me dejó los suyos, yo jugué y después me dijo ‘llévatelos’. Con 10 años, no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días”

Marcus Thuram, jugador del Inter de Milán