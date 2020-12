Barcelona-PSG y Chelsea-Atlético: Así se jugarán los Octavos de Final de la Champions League

Luego de una fase de grupos exprés, tenemos al fin los cruces de los Octavos de Final de la Champions League, la primera ronda de eliminación directa del torneo europeo, la cual se jugará entre el mes de febrero y marzo y será el primer paso rumbo a la Final del 21 de mayo, en Estambul.

Los cruces de los Octavos se formaron durante el sorteo de la Champions, que se llevó a cabo en la sede en Suiza, y en el que Barcelona fue uno de los equipos incómodos para los conjuntos que calificaron como primeros de cada grupo y la surte del tigre fue para el PSG.

El partido marcará el reencuentro entre el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar, quienes formaron parte del tridente espectacular del equipo culé hace algunos años, a la vez que será una oportunidad de revancha para el equipo parisino, tras la eliminación del 2017, la cual motivó precisamente el fichaje del brasileño con el club francés.

El partido de ida del 2017 había terminado con una goleada del PSG 4-0, por lo que el Barcelona estaba en la lona, sin embargo, los catalanes remontaron en casa 6-1 y la imagen de Messi celebrando con aficionados a sus pies le dio la vuelta al mundo gracias al mexicano Santiago Garcés, autor de la icónica imagen.

Para esta fase de la Champions habrá representación de mexicanos, con el Atlético de Madrid, en el cual milita Héctor Herrera, así como el Porto, de Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Manchester City vs Borussia Monchengladbach

Bayern Munich vs Lazio

Chelsea vs Atlético de Madrid

Liverpool vs Leipzig

Juventus vs Porto

PSG vs Barcelona

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

