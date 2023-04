Señoras y señores, se vienen los dos duelos restantes de la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, así que no me llamen, no me escriban, no me busquen, no insistan, pues no estaremos disponibles para nadie durante este rato que duran los duelos del día, en el cual hay que poner atención con el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, con el Napoli.

El conjunto napolitano encara al Milán, en un duelo entre equipos italianos, y con antecedentes recientes, pues se enfrentaron en la Serie A y el equipo rossonero goleó 4-0 en San Paolo; ahora la ida es en San Siro.

El otro duelo es entre Real Madrid y Chelsea, que tienen también historia reciente, pues Real Madrid eliminó a los Blues en los Cuartos de Final del torneo anterior. Un año después se vuelven a ver las caras en la misma instancia, pero con la diferencia de que ahora la ida se juega en el Bernabéu y la vuelta en Stamford Bridge, además de que los londinenses tiene nuevo técnico. ¿El Chelsea de Frank Lampard podrá hacer lo que no pudo el Chelsea de Thomas Tuchel? Se antoja complicado.

Chelsea vs Real Madrid 2022 / Getty Images

Sigue en vivo los partidos de la Champions League

Napoli arranca el partido con ‘Chucky’ Lozano como titular, así que el espectáculo esta garantizado, mientras que Milán repite el 11 que alineó el día en que goleó al Napoli en la Serie A.

napoli vs millan Champions League

Por aquí te iremos contando lo más importante de ambos partidos, incluidos memes y los goles en cada uno de los encuentros.