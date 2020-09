Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer su primera convocatoria tras el reinicio del futbol para llevar a cabo una concentración en el Centro de Alto Rendimiento, para la cual, en la cual destacaron los llamados a Santiago Giménez y Alfredo Talavera, pero también causó sorpresa por la ausencia de Luis ‘Chapo’ Montes.

El jugador del León ha mostrado un buen nivel desde hace ya varias temporadas, en las cuales su club ha sido protagonista, sin embargo, el propio futbolista aclaró que su ausencia no es por decisión del timonel, sino de él mismo.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el ‘Tata’ Martino, le dije que mi intención era no ir más”, comentó en un video difundido en las redes sociales de su club.

Montes explicó que tomó esa postura después de haber sido convocado en ocasiones anteriores sin que tuviera opciones de juego o en ocasiones ser parte de una convocatoria amplia y ser cortado al final del proceso, lo cual le ha afectado en lo anímico.

“No me ha tocado la oportunidad de jugar, a veces voy 10 o 12 días por allá, regreso sin ritmo, regreso un poco desmotivado, porque no me toca jugar y uno va con esa ilusión. Sé que nadie te garantiza que vas a jugar, pero al menos que se me diera la oportunidad de competir y a veces no se me daba… me di cuenta que no tenía nada que hacer en la Selección Mexicana”, comentó.

Montes y su relación con el Tri

Montes era parte del equipo titular de Miguel Herrera en la Selección que fue al Mundial de Brasil 2014, sin embargo, una fractura en un juego amistosos contra Ecuador lo dejó fuera de la lista final.

Con Martino fue parte del equipo que conquistó la Copa Oro en 2019, y ese fue el último torneo que disputó con el Tri.

“Pienso que nadie es indispensable en la Selección, menos yo, hablé con el Profe, le dije lo que pienso, lo tomó de una buena manera, le agradezco que me dio una oportunidad de ir a una Copa Oro y vivir ese momento; me quedo tranquilo. Las veces que me tocó jugar lo hice bien, me han tocado pocos minutos, pero cuando entro meto goles y he dado asistencias”, comentó.