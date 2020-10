Los duelos internacionales entre selecciones recién están retomando su camino y ya tenemos a otro ‘caído’. Charly Rodríguez, jugador de Rayados de Monterrey, dio positivo a coronavirus por lo que será baja de la Selección Mexicana para la ‘gira europea’; aún no se sabe quién tomará su lugar.

La Selección Mexicana estaba teniendo extremo cuidado en sus traslados y con la concentración de sus jugadores, siendo prioridad el realizarse las pruebas PCR pertinentes para evitar cualquier tipo de contagio sorpresa; Charly Rodríguez se ha unido a la lista de bajas pero para bien o para mal, no pudo ni siquiera hacer el viaje a Holanda.

Charly Rodríguez confirmó que tiene coronavirus

A través de su cuenta de Twitter, Charly Rodríguez publicó un mensaje confirmando que tiene coronavirus. En apariencia es asintomático pero ya está cumpliendo con el protocolo establecido, por lo que no pudo hacer el viaje a Holanda y deja un lugar vacante en la Selección Mexicana.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽 Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: — Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020

“Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones“, se lee en el post de Charly Rodríguez.

La Selección Mexicana también se pronunció al respecto minutos más tarde y confirmó lo dicho por el jugador. Se esperaba que hubiera algún comunicado informando si alguien más ocuparía su lugar o no pero no han dicho nada, por lo que de momento sólo se sabe la baja de Charly Rodríguez.

📄 | NOTA @CharlyRdz29 causa baja de la convocatoria por una prueba de COVID-19 donde salió positivo.

Nuestro jugador se encuentra sin síntomas, en aislamiento y siguiendo los protocolos establecidos. 👉🏻 https://t.co/n7i2h4w1NM#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/PbNzjLiHxM — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 6, 2020

“La Dirección General Deportiva de la FMF, informa que Carlos Rodríguez es baja de la concentración de la Selección Nacional de México que realiza gira por Holanda. El jugador no pudo viajar el día de ayer a Ámsterdam, debido a que, cumpliendo con los protocolos de la SNM, previamente al viaje se le realizó un examen de detección de COVID-19, el cual salió positivo“, menciona la Selección Mexicana sobre Charly Rodríguez.

México se medirá a Holanda este miércoles en punto de las 13:45 hrs y posteriormente jugarán ante Argelia el martes 13 de octubre a las 14:00 hrs; serán partidos muy interesantes.