Charlyn Corral lleva ya un buen rato sin vestir la camiseta de la Selección Nacional por temas, al parecer, completamente extra cancha. Sin embargo, con la llegada de Andrea Rodebaugh a la dirección de selecciones nacionales femeniles, eso puede cambiar.

Como te contamos por acá en la historia de la hoy directiva, se podría decir que Andrea Rodebaugh es formadora de Charlyn Corral como futbolista (por acá puedes leer la historia completa), así que a nadie le extraño cuando dijo que toda jugadora merece una oportunidad de estar en Selección Nacional.

Esa frase de inmediato se tomó como una forma de abrirle las puertas a la delantera de las Tuzas, así que era importante conocer la postura de la propia Charlyn Corral al respecto.

La futbolista mexicana dio una entrevista para Fox Gol Femenil (de Fox Sports) y ahí habló sobre las palabras de Andrea Rodebaugh. Pese a estar “borrada” por años, asegura que ella nunca le ha cerrado la puerta al Tri, así que sí, un posible regreso es más que real.

“Sí, sí me visualizo. A veces me llegan así como flash en mi cabeza de ponerme la camiseta de la selección. De estar ahí. Yo sé que eso no depende de mí, pero bueno, espero que con este cambio y con los que va a seguir habiendo se dé esa oportunidad“.