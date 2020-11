¿Vacaciones extendidas? ‘Checo’ Pérez aceptó que podría tomarse un año sabático

Una opción más se abrió para el futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano reconoció que podría tomarse un año sabático para la próxima temporada, debido a la rapidez con la que se ha dado todo desde que se anunció su salida de Racing Point.

De cara al Gran Premio de Turquía, que será una de las últimas cuatro carreras de ‘Checo‘ Pérez con Racing Point, el mexicano reconoció que debido a la premura de todo, necesita saber qué pasará con él en un futuro para poder planificar todo.

A year off could be on the cards for @SChecoPerez

And as things stand, he’s marking off 2020 as a year of what might have been ⬇️#TurkishGP 🇹🇷 #F1 https://t.co/37x19wQyQk

— Formula 1 (@F1) November 12, 2020