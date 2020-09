Sergio Pérez correrá las siguientes nueve carreras del calendario de Fórmula 1 antes de despedirse de Racing Point, luego de anunciar que dejará a la escudería después de siete años. Ya se sabe que Sebastian Vettel ocupará su lugar en 2021, junto a Lance Stroll y la escudería pasará a llamarse Austin Martin.

Checo fue quien anunció su salida a través de un comunicado. Un día después confirmó lo que muchos sospechaban, Pérez no renunció, sino que la escudería le ha dado las gracias, pese a que tenía contrato por dos años más.

Stroll le comunicó su salida

Pérez comentó que fue el accionista mayoritario de Racing Point, Lawrence Stroll (padre de Lance Stroll), quien le avisó al mexicano que no entraba en los planes para el siguiente año, algo que Checo ya empezaba a sospechar.

“Recibí una llamada de Lawrence. Ayer me dijo que iban en una dirección diferente. Nadie me dijo nada, pero yo ya sabía y descubrí un par de cosas. La confirmación final llegó ayer. Y está bien, siete años con el equipo. Todo tiene un comienzo y también un final”, dijo el volante mexicano de acuerdo con ESPN.

Pérez fue cuestionado sobre el estatus y cláusulas en su contrato, las cuales hicieron válidas desde la escudería para no continuar el siguiente año, aunque no dio detalles. “Hubo algunas discusiones en segundo plano sobre contratos y demás que no estoy dispuesto a revelar porque creo esas cosas deberían quedar entre el equipo y yo”, indicó.

¿Dónde correrá Checo?

Checo continuará con su carrera como piloto, pero los tiempos complican su permanencia en Fórmula 1. Su intención era quedarse en la escudería actual, por lo cual no tiene un plan B.

Sus opciones se limitan a Haas y Alfa Romeo, por lo que el mexicano lamenta que no haya iniciado antes las gestiones para un cambio de escudería, sin embargo la escudería tampoco le había dado señales sobre un cambio, incluso repitió una y otra vez que para 2021 Pérez y Stroll serían los volantes, cuando en realidad las negociaciones con Vettel se estaban gestando.

“Probablemente un poco más de claridad me hubiera ayudado también con respecto a mi futuro porque entonces habría buscado un plan B, que probablemente no hubiera cambiado nada. He estado lo suficiente en este negocio… es parte de este mundo loco llamado F1″, compartió.

Desde que llegó a Fórmula 1, Checo había estado en tres escuderías. Comenzó en 2011 con Sauber (hoy Alfa Romeo) y después de dos años dio el salto a McLaren, con la cual tuvo problemas y pasó a Force India en 2014.

En siete años con esta franquicia, Pérez ostenta el récord del piloto con más puntos en la historia, al sumar 101 en la temporada 2016, por lo que ese será el reto de Vettel el siguiente año.