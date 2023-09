Checo Pérez tiene muy claro que no se deben meter todos los huevos en la misma canasta, por eso ya busca más opciones fuera de Red Bull para mantenerse en la F1, digamos que un ‘Plan B’, por si deja de sentirse cómodo con los ‘Toros’ o por si acaso la renovación no llega.

El mexicano tiene contrato seguro hasta finales de la temporada 2024 y aunque Christian Horner aseguró que es el principal candidato para seguir con el equipo en el 2025 en el ‘Gran Circo’ todo puede pasar.

Desde su llegada a Red Bull, Checo siempre ha jugado en favor del equipo, sin embargo, no siempre ha recibido el mismo trato de regreso, pues todos están centrados en hacer más grande el dominio de Max Verstappen en la F1 y la igualdad de competencia entre ellos, razón principal que haría que el tapatío busque un nuevo equipo en el futuro.

“Con la temporada que hemos tenido es importante las próximas carreras en un entorno donde yo me sienta que pueda aportar. Y ese lugar para 2024 no es aquí tendremos que buscar otras alternativas “

La contratación de ‘Chequito’ le cayó como anilló al dedo a los austriacos, pues con su amplia experiencia y talento tras el volante le dio al equipo el impulso que necesitaban para comenzar su dominio y el Verstappen, porque es una realidad que mucho de lo que logró Max en el 2021 y parte del 2022 fue gracias a él.

Y aunque de inicio lo más lógico es que firme una extensión de contrato con Red Bull, la realidad es que la falta competitividad interna y la clara preferencia por ‘Mad Max’ ha cansado un poco al mexicano, por eso se mantiene abierto a negociar con otros equipos.

Por el momento se mantiene concentrado y enfocado en seguir ganando con los ‘Toros’, pero tiene muy claro que llegará el momento de sentarse a negociar su futuro con Christian Horner y compañía.

Sin duda, Chequito ha sido el mejor compañero que ha tenido Max, pues sus resultados han sido demasiado superiores a los de Daniel Ricciardo, Alex Albon y Pierre Gasly. Ha cumplido con los objetivos de Red Bull e incluso se ha tenido adaptar a un coche que no es diseñado para él.

“Cada fin de semana me cuesta llegar (al nivel de Max), pero sin duda que me he acercado bastante. Y espero que en las próximas carreras podamos estar a su nivel“

Checo sobre el RB19