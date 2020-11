¡Qué nervios! Checo Pérez anuncia conferencia de prensa para el lunes y se especula llegada a Red Bull

El futuro del mexicano Sergio Pérez está por definir su futuro dentro de la Fórmula 1, luego de que la escudería Racing Point decidiera no continuar con él para la siguiente temporada y darle su lugar al alemán Sebastian Vettel.

De acuerdo con el periodista Albert Fábrega, el mexicano tiene programada una conferencia de prensa el próximo lunes por la noche, en Baréin (11:30 del día, hora de México) y desde ahora se especula que en esta conferencia Checo daría a conocer su futuro de cara a la siguiente temporada.

Checo Pérez has scheduled a press conference on Monday at 20h30 (Bahrain time).

Desde que se dio a conocer dicha conferencia se ha especulado que el mexicano daría a conocer formalmente su vínculo con la escudería Red Bull, a la cual ha sido asociado desde que anunció su salida de Racing Point.

Los rumores surgen justo después de que el segundo volante de Red Bull, Alex Albon, perdiera el auto en las sesiones libres del Gran Premio de Baréin y dejara destrozada la carrocería de su monoplaza. La escudería le había pedido al Tailandés ser consistente en la parte final de la temporada para renovar contrato, pero el accidente habría provocado que el equipo finalmente se decidiera por el mexicano.

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 – bringing out the red flags in Bahrain 💥 😮#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO

— Formula 1 (@F1) November 27, 2020