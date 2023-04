Checo Pérez ha tenido un buen fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán y lo consolidó con el triunfo en la carrera sprint. El piloto mexicano sumó 8 puntos que podrían ser importantes en la pelea por el campeonato y por ahora, está satisfecho con lo logrado en Bakú.

Lo que no le gusta al tapatío es precisamente el cambio de formato en un Gran Premio, ahora con un sprint shootout y una doble clasificación. Checo Pérez considera que la Fórmula 1 no debe perder de vista que hay deportistas de por medio y que 3 o 4 Grandes Premios con sprint son más que suficientes.

Checo Pérez, ganador de la carrera sprint en Azerbaiyán / Getty Images

“Espero que no tengamos muchas carreras con este formato. Lo hace más un show, entonces espero sean pocos porque la clasificación de hoy, del viernes… Es bastante tiempo muerto. Me gusta más el formato normal, pero Fórmula 1 debe pensar más en el deporte.

“Lo entiendo, los números son importantes pero no hay que convertir esto en un show. Es un deporte. Si tenemos este formato en 3 fines de semana, no pasa nada. Es muy fácil cometer un error y arruinar tu fin de semana. Era importante minimizar riesgos y eso hicimos. Leclerc iba rápido, me costó alejarme de él pero empezó a tener más degradación“, explicó Checo Pérez a Fox Sports.

La realidad es que no es la primera ves que Checo Pérez habla sobre este tema. Desde que la sprint llegó a la Fórmula 1, manifestó no estar de acuerdo con su introducción, así que se mantiene al margen de competir.

Checo Pérez pasa página después de la sprint en Azerbaiyán

No es un secreto que el circuito de Bakú es complicado. Sin embargo, es uno de los que Checo Pérez ha dominado para subir al podio en varias ocasiones e incluso ganar. Así que con un objetivo cumplido, su enfoque se concentrará completamente en remontar durante la carrera del domingo.

“Ha estado bien. Son sesiones complicadas y hay mucha presión sobre nosotros, sobre los equipos, mecánicos y pilotos. Así que el objetivo era sumar el máximo de puntos, pero sabemos que mañana es la carrera principal“, explicó Checo Pérez con mesura en la entrevista post carrera sprint.

Checo Pérez ganó la carrera sprint del GP de Azerbaiyán / Getty Images