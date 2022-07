Checo Pérez protagonizó una nueva remontada durante la carrera sprint del Gran Premio de Austria, pero no quedó satisfecho con el tema de su sanción por superar los límites de la pista. Si bien el mexicano aceptó que su tiempo en la Q2 tenía que borrarse, criticó los tiempos de la Fórmula 1.

A pesar de que recuperó ocho posiciones y no negó su error, el piloto mexicano expresó su molestia con la manera en que se dieron las cosas. Checo avanzó a la Q3, dio las respectivas vueltas y clasificó cuarto mientras Pierre Gasly quedó eliminado y sin posibilidades.

El reclamo de Checo Pérez en Austria refiere al desgaste que tuvo el auto y se pudo evitar si la penalización hubiera llegado a tiempo; es decir, al terminar la Q2.

“Estaba fuera de los límites de la pista, pero creo que pagué el resultado de un sistema. Tenía que haber sido penalizado antes de la Q3 y no en la Q3 porque pierdo todos mis neumáticos, le hago daño al motor, etc. Al final el sistema no está listo para este tipo de reglas, pero hoy me tocó a mí y mañana a alguien más“, declaró Checo para Fox Sports en Austria.

Con todo y contra todo, el tapatío largará quinto este domingo. El objetivo de Checo es mantener buena distancia con Leclerc en el campeonato de pilotos y obtener su séptimo podio de la temporada en Austria.

Las expectativas de Checo Pérez para el domingo en Austria

Luego de la carrera sprint, Checo Pérez apunta a los primeros lugares en el Gran Premio de Austria. No obstante, el mexicano sabe que la largada será clave para pelear primero con George Russell y más adelante con ambos pilotos de Ferrari.

“Pudimos recuperarnos y llegar ahí al final. Tuve el tema de los límites en la pista, entonces no hubo mucho que arriesgar, ya no iba a llegar a Russell. Un quinto lugar importante para nosotros porque desde ahí podemos pelear para mañana. Una buena arrancada mañana y podemos estar en la pelea desde la vuelta uno“.

¡CHECO SUBE POSICIONES! ?



El mexicano de Red Bull se fue hasta el lugar ocho tras salir en el 13 luego de su sanción. #F1xFOX pic.twitter.com/fawT96uN30 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 9, 2022